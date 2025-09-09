Projektingenjör Mobila Robotar för internlogistik
Projekt Ingenjör - Mobila Robotar för internlogistik
Har du en teknisk bakgrund och har erfarenhet av konfigurering av hård- och mjukvara? Vill du arbeta i projektform och ser fram emot att resa världen över för att möta kunder? Är du kommunikativ, driven och strukturerad? Då kan tjänsten som Projektingenjör hos MAXAGV vara rollen för dig!
Om MAXAGV
MAXAGV, del av Investment AB Latour koncernen, designar, utvecklar, levererar och supporterar marknadens ledande automationslösningar med mobila robotar. Som en världsledande leverantör av AGV-system erbjuder vi skräddarsydda lösningar med global räckvidd, baserade på vår egenutvecklade hård- och mjukvara. Vi har varit verksamma sedan 1987 och har genomfört projekt i mer än 25 länder. Vi är ett engagerat team på 80 personer, där omtänksamhet, gemenskap och prestigelöshet står i fokus.
Som Projektingenjör kommer du att arbeta parallellt med projekt i olika faser tillsammans med exempelvis Säljare, Projektledare, Mjukvaruutvecklare, Konstruktörer och Tekniker. I rollen blir du tidigt involverad i processen där du som teknisk expert stöttar säljare vid kundmöten och undersöker möjligheter och layout för önskad lösning hos kunden. I Auto-CAD ser du över krav och dimensionering samtidigt som du driver dialog internt för att lösa eventuella utmaningar. När andra projektmedlemmar tagit fram anpassad hård- och mjukvara är det ditt ansvar att säkerställa konfigurationen mellan dessa och MAXAGVs transport - och lagersystem, först via simulering och därefter i synk med utrustningen.
Vidare kommer du vara med och redovisa lösningen för kund samt ta action på eventuella justeringar som behövs göras. Under senare delen i projektet kommer du även besöka kunden för att utbilda, installera och driftsätta lösningen. Löpande under projektens gång ansvarar du för din del av dokumentationen och framtagande av kundspecifika manualer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Rita layout i Auto-CAD och konfigurera transport- och lagersystem (MAX).
• Testa systemet först i simulerad miljö och därefter ihop med utrustning.
• Driftsätta systemet hos kund.
• Framtagande av kundanpassad manual samt utbilda kund.
• Införa kvalitetssäkrade tillägg/uppdateringar i befintliga installationer.
• Dokumentera utfört arbete.
Om dig
Vi söker dig som har en teknisk utbildningsbakgrund och/eller arbetslivserfarenhet inom exempelvis industri där du fokuserat på mekatronik, automation, produktionsteknik, utveckling och/eller programmering. Du har en kreativ ådra för att hitta lösningar, kanske har du automatiserat något i ditt hem eller samlat på dig arbetslivserfarenhet kopplat till konfigurering mellan robot, maskin och/eller system. Du behärskar ritningsläsning och har tidigare erfarenhet av CAD-verktyg (MAXAGV använder Auto-CAD).
Eftersom du kommer att arbeta i globala projekt är det vidare väsentligt att du behärskar svenska så väl som engelska flytande i tal och skrift. Du innehar B-körkort och du trivs med att besöka kunder flera veckor per år - både inom Sverige och internationellt. Som person söker vi dig som är kommunikativ och initiativtagande då du hos MAXAGV kommer orientera dig fram i organisationen för att driva relevanta dialoger framåt och ta action på de frågeställningar som behöver tas vid.
Vidare söker vi dig som är ansvarstagande, noggrann och strukturerad samt som är mån om att fokusera på lösningar i stället för problem. Med din förståelse för helheten har du även ett gott tålamod och en trygghet i din framtoning.
Vi värderar också:
• Teknisk utbildningsbakgrund och/eller arbetslivserfarenhet inom exempelvis industri där du fokuserat på mekatronik, automation, produktionsteknik, utveckling och/eller programmering.
• Flytande språkkunskaper i svenska och engelska samt B-körkort.
• God datorvana och erfarenhet av CAD-verktyg, gärna Auto-CAD.
• Trivs med att resa och ser det som en givande del av arbetet.
Att du är kommunikativ, ansvarstagande och noggrann.
Omfattning: Heltid, kontorstider med möjlighet till flex.
Placering: Huvudkontoret på Kryptongatan 5 i Mölndal.
Start: Enligt överenskommelse.
Lön: Enligt överenskommelse.
Urval sker löpande så ansök redan idag.
För frågor kontakta Sara.gustafsson@maxagv.com
