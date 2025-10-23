Projektingenjör | Jefferson Wells | Uppsala
Är du en erfaren ingenjör med bakgrund inom läkemedel eller medicinteknik, och trivs i rollen som teknisk projektledare? Vill du vara med och driva en viktig förstudie för installation av ett nytt autoklavsystem på en modern produktionsanläggning i Uppsala? Just nu söker vi på Jefferson Wells en Projektingenjör till vår kund - ett spännande konsultuppdrag där du får kombinera teknik, analys och projektledning.
Ort: Uppsala
Start: November 2025
Uppdrag: Konsultuppdrag på 100% i 4 månader
Om uppdraget
I rollen som Projektingenjör kommer du att leda en förstudie för installation av ett nytt autoklav-/steriliseringssystem. Uppdraget omfattar både teknisk, operativ och ekonomisk bedömning för att definiera projektets omfattning, budget och genomförbarhet. Du arbetar nära teknik-, kvalitets- och driftavdelningar samt med externa leverantörer av utrustning.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Definiera användar- och processkrav (URS) för den nya autoklaven.
* Bedöma anläggningens och försörjningssystemens (steam, vatten, HVAC, el) kapacitet och beredskap.
* Samordna teknisk input och offerter från utrustningsleverantörer.
* Säkerställa att design och installation uppfyller GMP och ISO 13485.
* Upprätta preliminär projektplan, kostnadsbedömning och riskanalys.
* Sammanställa en komplett förstudierapport med rekommendationer inför nästa fas.
Detta är ett uppdrag med stort ansvar och tydlig påverkan - där ditt arbete lägger grunden för en framtida investering och förbättrad produktionskapacitet.
Vem vi söker
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av tekniska projekt inom pharma eller medtech och som trivs i en analytisk och samordnande roll. Du är strukturerad, kommunikativ och har förmågan att omsätta tekniska och regulatoriska krav till praktiska lösningar.
Vi ser gärna att du har:
* Ingenjörsexamen (maskin-, kemi- eller industriell inriktning).
* Minst 5 års erfarenhet av utrustnings- eller anläggningsprojekt inom läkemedel eller medicinteknik.
* God förståelse för autoklaver, steriliseringssystem och valideringsprinciper (IQ/OQ/PQ).
* Mycket god kunskap om GMP, renmedia och försörjningssystem (t.ex. clean steam, WFI).
* Erfarenhet av projektkoordinering och teknisk dokumentation.
* Flytande engelska i tal och skrift; svenska är meriterande.
Du motiveras av att arbeta nära verksamheten, driva frågor framåt och leverera beslutsunderlag med hög kvalitet.
Om Jefferson Wells
