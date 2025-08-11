Projektingenjör elkraft
Jönköping Energi AB / Byggjobb / Jönköping Visa alla byggjobb i Jönköping
2025-08-11
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköping Energi AB i Jönköping
Spännande samhällsprojekt. Lokalt engagemang. Stort ansvar.
Vill du vara med och bygga framtidens elkraftinfrastruktur i en växande stad? Hos oss på Jönköping Energi får du chansen att arbeta med projekt i mångmiljonklassen - samtidigt som du gör skillnad lokalt, varje dag.
Vi söker nu ytterligare en driven projektingenjör inom elkraft som vill bli en del av vårt kompetenta team inom Planering och Kundanslutning Elnät. Vad du kommer att göra
I rollen som projektingenjör arbetar du med att leda och planera projekt för ny- och ombyggnation av våra fördelningsstationer i regionnätet, från förstudie till färdig anläggning. Du ansvarar för projektering, anbudsarbete och upphandling av entreprenader. I uppdraget ingår även att driva utredningar, medverka i långtidsplanering och bidra till nätstrategi för vårt 40-130 kV-nät.
Du har många kontaktytor och samverkar med både interna kollegor och externa aktörer som entreprenörer, konsulter, leverantörer, kommuner, markägare och andra intressenter. Du får ett stort mandat att planera din arbetsdag självständigt, men du är också en viktig del i ett sammansvetsat team som samarbetar för att skapa en tillförlitlig och hållbar elnätsinfrastruktur. Vem vi tror att du är
Du har högskole-, YH- eller gymnasieutbildning med inriktning elkraft
Du har flera års erfarenhet från projektledning inom elkraftbranschen, gärna med fokus på regionnät eller större elprojekt
Du har god kunskap om entreprenadjuridik och upphandling
Du är analytisk, strukturerad och kommunikativ - och trivs med att ha många kontaktytor
Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Du har B-körkort och god digital kompetens
Välkommen med din ansökan senast 2025-08-31. Urval görs löpande så dröj inte med att söka!
Kontakta gärna;
Enhetschef Karl-Johan Mannerback via Karl-Johan.mannerback@jonkopingenergi.se
alt 036-108376 för mer information.
För fackliga frågor Jesper Käki, Vision, på tel. 036-19 18 45 eller Majd Kamal, Sveriges Ingenjörer, på tel. 036-10 32 37.
Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad. Säkerhetsprövning kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
Inför varje rekrytering tar vi beslut om vilka rekryteringskanaler vi ska använda och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköping Energi AB
(org.nr 556015-3354), https://jonkopingenergi.se/ Arbetsplats
Jönköping Energi Kontakt
Karl-Johan Mannerback karl-johan.mannerback@jonkopingenergi.se Jobbnummer
9452841