Projektingenjör Arbetsmiljö
Ncc AB / Arbetsmiljöjobb / Luleå Visa alla arbetsmiljöjobb i Luleå
2026-04-13
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ncc AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Vi behöver förstärka vår verksamhet till Civil North i Norrbotten med projektingenjör till våra pågående och kommande projekt. Som Projektingenjör inom Arbetsmiljö på NCC får du en viktig roll i att driva våra projekt framåt - från idé till verklighet. Du blir en del av ett engagerat team av projektingenjörer där du får möjlighet att utvecklas inom arbetsmiljöområdet, samtidigt som du bidrar till att skapa hållbara lösningar för framtidens samhälle.
Tjänsten som Projektingenjör Arbetsmiljö
Som Projektingenjör inom Arbetsmiljö kommer du jobba med att skapa engagemang, driva, och bistå produktionen inom arbetsmiljöområdet. Arbetet är till stor del operativt och du kommer stödja projektledningen samt projektets arbetsmiljöorganisation praktiskt och administrativt i arbetet med att planera, leda och hantera projektets aktiviteter gällande arbetsmiljö. Du kommer även att stötta våra kvalitets- och miljöansvariga i vissa frågor som rör arbetsmiljöfrågor på projektet. Det administrativa arbetet innefattar bland annat att planera arbetsmiljöarbete på sikt och identifiera och bedöma risker, administrera utbildningar, uppdatering av handlingar vid förändrade förutsättningar för produktion samt rapportering avseende arbetsmiljöfrågor mot interna och externa parter.Publiceringsdatum2026-04-13Profil
För att trivas och vara framgångsrik i rollen ser vi att du har en eftergymnasial utbildning inom arbetsmiljö eller likvärdigt område. Du har ett par års erfarenhet i rollen där du hunnit skaffa dig en erfarenhet och en trygghet i din kompetens. Meriterande är om du har erfarenhet ifrån liknande roll i produktionsrelaterad verksamhet inom anläggnings- eller byggbranschen eller liknande och har en förståelse för vår typ av verksamhet.
Som person är du social och en god nätverkare som trivs med att ha stora kontaktytor såväl internt som externt. Vi lägger stor vikt vid att du är drivande, självgående, utvecklingsorienterad och ansvarsfull. För att lyckas i rollen behöver du även ha en pedagogisk och kommunikativ förmåga där du på ett tydligt och självklart sätt får med dig din omgivning. Du har ett strukturerat arbetssätt och har förmåga att planera ditt arbete, trivs med att driva flera frågor parallellt och du gillar den administrativa delen samt trivs med närheten till pulsen ute i produktion. Du har en administrativ förmåga och delar våra värderingar. Du talar och skriver både på svenska och engelska samt innehar körkort B. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om Civil North
Vår avdelning Civil North arbetar med mark-, anläggnings- och infrastrukturprojekt. Vi är ca 500 engagerade medarbetare som är uppdelade i sju produktionschefsgrupper inom vår geografi Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Värmland.
NCC erbjuder
NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas så därför erbjuder vi dig ett stort utbud av personalförmåner och internutbildningar. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare vilket ger dig en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder även försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt lunchförmån. Ytterligare erbjudanden och rabatter hittar du via vår förmånsportal Benify.
Ytterligare information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Rollen kräver regelbunden fysisk närvaro ute i våra projekt, och vi söker därför dig som bor - eller har möjlighet att bosätta dig - inom Norrbottens län. Våra initiala projekt ligger inom dagspendlingsavstånd från Luleå, men veckopendling till andra projektorter kan förekomma längre fram. Start enligt överenskommelse. B-körkort är ett krav för tjänsten. Den här tjänsten bakgrundskontrolleras i enlighet med NCC:s säkerhetskultur. Avdelningen arbetar med säkerhetsklassade projekt.
Kontakt och ansökan
Sista ansökningsdag är den 26 april 2026. Vänta inte med att skicka in din ansökan då urval och intervjuer sker löpande, vilket kan medföra att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Gruppchef Ida Söderholm 076-1255516, alt Victoria Reeve, HR Specialist Rekrytering, 079-078 79 39. Varmt välkommen med din ansökan!
Vi rekryterar parallellt med denna roll till avdelningen även tre andra projektingenjörsroller inom inriktningarna Planering, Kostnadsstyrning och Arbetsmiljö.
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
NCC - ett av de ledande företagen i Norden
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NCC AB
(org.nr 556034-5174), https://www.ncc.se
Box 803 (visa karta
)
971 25 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NCC Kontakt
Victoria Reeve victoria.reeve@ncc.se Jobbnummer
9849368