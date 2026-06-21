Produktsäkerhetsingenjör inom försvarsfordon
BAE Systems Hägglunds Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla maskiningenjörsjobb i Örnsköldsvik
2026-06-21
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BAE Systems Hägglunds Aktiebolag i Örnsköldsvik
Hos oss får du arbeta med några av världens mest avancerade militära fordonssystem. Du blir en nyckelperson i utvecklingsprojekt där elektronik, mjukvara, mekanik och hydraulik samverkar för att skapa säkra och robusta lösningar för användare i krävande miljöer.
De beslut du är med och fattar påverkar säkerheten för både fordonsbesättningar och tekniker som arbetar med våra produkter.
Vi söker dig som har en bakgrund i mjukvara, elektronik eller systems engineering.
Vi erbjuder dig en möjlighet att använda din breda erfarenhet till att kvalificera säkerhetskritiska tillämpningar för militära fordonssystem.
BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik befinner sig i en expansiv fas med anledning av miljardaffärer. För att möta efterfrågan så rekryterar BAE Systems Hägglund tjänster till avdelningen för produktsäkerhet.
Avdelningen består idag av tio medarbetare och vårt övergripande ansvar är att befästa säkerheten i våra fordonssystem samt minska fordonens påverkan på miljön.
Din framtida utmaning
I rollen har du kontakt med ett flertal teknikområden (elektronik, mekanik, hydraulik, mjukvara). Du kommer skapa dig ett brett kontaktnät inom företaget. Möjlighet kommer att ges till dig att utveckla spetskompetens inom kvalificering av säkerhetskritiska system.
Som produktsäkerhetsingenjör kravställer du förmågor och analyserar för- och nackdelar med olika designkoncept och konstruktioner med syfte av att säkerställa att våra kunder får en säker produkt. Du arbetar utifrån vår systemsäkerhetsprocess som syftar till att skapa trygga fordonssystem för såväl egen personal som slutanvändare.
Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90) och bepansrade terrängfordon (BvS10).
Du ansvarar för att
Planera och driva produktsäkerhetsarbetet framåt i projekten. Säkerställa att leverans sker enligt våra interna processer.
Arbetet omfattar samarbete med många olika funktioner såsom produktutvecklare, konstruktörer, testpersonal och servicepersonal. Du har också kontakt med kund, slutanvändare samt myndigheter kring frågor som rör produktsäkerhet och lagstiftning.
I arbetsuppgifterna ingår:
Representera produktsäkerhet i ett utvecklingsprojekts ledningsorganisation samt handleda projektresurser. Utföra konsekvens- och sannolikhetsanalyser av säkerhetsrisker samt formulera krav på konstruktionslösningar. Identifiera och analysera risker i komplexa tekniska system samt omsätta resultaten till konkreta krav på design och konstruktion. Dokumentera och presentera analyser gällande produkternas säkerhet, incidenter och olycksutredningar. Vara ledande och rådgivande i produktsäkerhetsfrågor under projektmöten och projektuppföljningar. Utföra granskningar och audits gällande funktionell säkerhet
Tjänsten erbjuder resor, både inom och utanför Sverige.
Den du är
För att lyckas i rollen behöver du ha ett stort intresse för teknik för att kunna få en förståelse för våra produkters sammantagna riskbild. Då tjänsten är tvärvetenskaplig är det bra om du har praktisk erfarenhet av konstruktion och/eller systemarbete inom el, elektronik, mjukvara, mekanik eller hydraulik.
Lämplig utbildningsbakgrund är civil- eller högskoleingenjör. Alternativt har du erhållit din kunskap genom längre tids praktiskt arbete.
Erfarenhet av Mil-std-882, ISO26262, IEC61508 eller ISO13849 är meriterande. Om du inte har arbetat med produktsäkerhet tidigare kommer vi att erbjuda utbildning och mentorstöd.
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal/skrift är ett krav.
Då du kommer att arbeta både självständigt och i projektform samt med stort eget är det viktigt att du har en god kommunikations- och initiativförmåga. Du är analytisk, ser logiska samband och har ett gott omdöme.
Du är ansvarsfull och kan driva dina arbetsuppgifter med integritet och på ett övertygande sätt. Du har god förmåga att planera och organisera ditt arbete på kort och lång sikt samt kan dokumentera ditt arbete.
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens och karriärutveckling.
Den grupp du kommer att ingå i har en stark sammanhållning och vi stöttar varandra i arbetet.
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har över 100 000 kvalificerade medarbetare i fler än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90) samt bepansrade terrängfordon (BvS10). Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.Publiceringsdatum2026-06-21Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor kring tjänsten, är du varmt välkommen att höra av dig till:
Per Näslund, chef Produktsäkerhet, 0660-80967 eller Olof Salmonsson, Rekryteringskonsult, 070-377 67 38.
Vi är ett företag som arbetar med försvarssekretess. Det finns legala krav och krav som våra kunder ställer på oss som företag. Alla som anställs ska genomföra säkerhetskontroll samt drogtest. Alla våra anställda genomgår dessa rutiner.
Tjänsten är tillsvidareanställning och placeringsort är Örnsköldsvik.
Välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag 2026-09-01. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BAE Systems Hägglunds Aktiebolag
(org.nr 556305-6059), https://baesystems.varbi.com/
Björnavägen 2A (visa karta
)
891 41 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
BAE Systems Hägglunds AB Kontakt
Johnny Sidevärn, Ledarna 0660-80624 Jobbnummer
9971669