Kreativ kock sökes till Bistro Rödesund
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2026-06-21
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Kock sökes till Hotell & Bistro Rödesund
Är du en kreativ, erfaren och nyfiken kock som vill vara med och utveckla både matupplevelsen och dig själv?
Vi söker dig som brinner för matlagning, gillar att ta ansvar och trivs i ett kök där kvalitet, hantverk och arbetsglädje står i fokus. Hos oss får du möjlighet att arbeta med säsongsanpassade råvaror, påverka menyer och bidra med egna idéer.
Vi tror att du:
• Har erfarenhet från restaurangkök- Är engagerad, driven och kvalitetsmedveten- Tycker om att arbeta både självständigt och i team- Är nyfiken på nya smaker, tekniker och råvarorVill utvecklas i din yrkesroll och samtidigt vara med och utveckla verksamheten
Vi erbjuder:- Ett kreativt kök med höga ambitioner- Möjlighet att påverka menyer och koncept- En varierad tjänst med stort eget ansvar- Ett härligt team med nära samarbete- Goda möjligheter till personlig och professionell utveckling
Hos oss får du chansen att vara med på en spännande resa där vi ständigt strävar efter att utvecklas och bli bättre – både som restaurang och som människor.
Vi ser fram emot din ansökan via Cheffle! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cheffle AB
(org.nr 559139-5024)
Storgatan 41 (visa karta
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546 32 KARLSBORG Arbetsplats
Bistro Rödesund Jobbnummer
9971663