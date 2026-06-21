Sjuksköterska till Ögonklinik i Kristianstad Operationssal & Mottagning
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2026-06-21
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Sjuksköterska till Ögonklinik i Kristianstad – Operationssal & Mottagning (70 %)
Vill du arbeta på en modern ögonklinik där du får kombinera operationsarbete med möjligheten att utvecklas inom mottagningsverksamhet? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Vi söker nu en engagerad och erfaren sjuksköterska till vår väletablerade ögonklinik i centrala Kristianstad. Kliniken har funnits sedan 2014 och erbjuder högspecialiserad ögonsjukvård med fokus på kvalitet, patientupplevelse och professionell utveckling.Publiceringsdatum2026-06-21Om tjänsten
Som sjuksköterska hos oss kommer du främst att arbeta på operationsavdelningen som både steril och osteril sjuksköterska. Du blir en viktig del av ett erfaret team som dagligen hjälper patienter till bättre syn och ökad livskvalitet.
På kliniken utför vi:
Gråstarrsoperationer (kataraktkirurgi)
Linsbytesoperationer för patienter som önskar bli glasögonfria
Ögonlocksoperationer
Det finns även möjlighet att utvecklas inom mottagningsverksamheten, där du kan lära dig förundersökningar och patientförberedelser inför läkarbesök.
Vi erbjuder
Ett stimulerande och varierat arbete inom modern ögonkirurgi
Möjlighet att utvecklas både på operation och mottagning
Nära samarbete med erfarna kollegor och specialister
En trivsam arbetsplats med korta beslutsvägar
Centralt läge i Kristianstad
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har minst två års klinisk erfarenhet
Är ansvarstagande, noggrann och har ett gott patientbemötande
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Erfarenhet från operation, dagkirurgi eller ögonsjukvård är meriterande men inget krav.
Anställningsvillkor
Tjänstgöringsgrad: 70 %
Tillträde: Vecka 34 eller enligt överenskommelse
Placering: Centrala Kristianstad
Välkommen med din ansökan!
Hos oss får du möjlighet att vara med och förändra människors vardag genom att ge dem bättre syn och ökad livskvalitet. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21
E-post: dalia.hellmark@aleris.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Nya medarbetare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aleris Sjukvård AB
(org.nr 556068-8425) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Aleris ögon Kristianstad Kontakt
Enhetschef
Dalia Hellmark dalia.hellmark@aleris.se 0707773984 Jobbnummer
9971672