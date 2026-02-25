Projektingenjör
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Byggjobb / Sundsvall Visa alla byggjobb i Sundsvall
2026-02-25
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB i Sundsvall
, Timrå
, Hudiksvall
, Ljusdal
, Sollefteå
eller i hela Sverige
Om uppdraget
Vi söker nu en projektingenjör (resurskonsult) till Trafikverket, Verksamhetsområde Investering. Verksamhetsområdet ansvarar för upphandling, genomförande och uppföljning av huvuddelen av Trafikverkets större ombyggnadsåtgärder och nyinvesteringar.
Uppdraget är kopplat till det nationella utbytesprogrammet för vägskyddsanläggningar, ALEX (NUVA), som genomför utbyten av vägskyddsanläggningar längs statliga järnvägar i befintlig järnvägsmiljö. Nationellt pågår och planeras flera projekt under de kommande åren, omfattande både projektering och byggande av ALEX-anläggningar.
Program NUVA har medarbetare spridda över hela landet, från Malmö till Luleå, och du kommer att ingå i ett nationellt sammanhang där du stöttar projektorganisationen i genomförandet av viktiga infrastrukturprojekt.
Om rollenI rollen som projektingenjör blir du en nyckelperson i projektteamet och stöttar projektledningen i planering, genomförande och uppföljning av projekt inom det nationella programmet NUVA. Uppdragen kan befinna sig i olika skeden och omfatta både förberedande arbete och genomförande i produktion. Arbetet är varierande, med tyngdpunkt på struktur, samordning och administrativt projektstöd, och ger utrymme att forma innehållet utifrån din kompetens och erfarenhet.
Exempel på arbetsuppgifter:
Arbeta med prognoser, kostnadsuppföljning och hantering av fakturor
Stödja projektledare i planering, uppföljning och löpande administration
Hantera dokumentation, diarieföring och ta fram presentationsmaterial
Planera och koordinera möten samt ansvara för kallelser och bokningar
Föra minnesanteckningar och skriva protokoll
Följa upp och uppdatera styrande dokument, riskanalyser och projektspecifika krav
Medverka vid granskning och mottagningskontroll av levererade handlingar
Delta i överlämning av projekt till förvaltnings-/underhållsorganisation
Säkerställa god struktur och ordning i projektets digitala system (Projektportalen)
Obligatoriska krav
Samtliga krav ska redovisas tydligt i CV, inklusive perioder, uppdrag, omfattning och ansvar.
B-körkort.
Universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med teknisk inriktning, eller annan utbildning och arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig.
Dokumenterad erfarenhet av arbete som projektingenjör eller inom projektledning eller likvärdigt. Arbetet ska ha skett i minst 6 månader under de senaste 2 åren. I genomförda uppdrag ska arbetet genomförts självständigt och med gott samarbete. För att uppfylla kravet ska offererad konsult ha arbetat minst 75 % av en heltidstjänst.
Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift.
Uppdragsinformation
Uppdraget ska påbörjas senast 11 maj t o m 1 år från det att kontraktet trätt i kraft.
Option: Beställaren har ensidig möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktet med ytterligare 1 år.
Omfattning: Beräknad beläggningsgrad för uppdraget är 100 % av årsarbetstid avses 1 700 timmar.
Stationeringsort för resurskonsulten är Sundsvall. Viss distansarbete kan tillåtas efter överenskommelse.
Resor kan förekomma till pågående projekt eller andra kontor, ungefär 0-4 gånger per månad.
För frågor om tjänsten återkom till ansvarig rekryterare på anbud@kraftsam.se
.
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207), http://kraftsam.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9764092