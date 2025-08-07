Projektingenjör - järnväg
Om du vill bli en del av ett team som leder vägen framåt och hjälper dig att växa i din roll som projektingenjör, är detta din chans! Vi är en del av region Sydöstra - det är här det händer.
Järnvägsenheten med placering i Jönköping och Linköping söker en engagerad projektingenjör som vill bidra till att göra enheten till den bästa inom Investering på Trafikverket. Vi tror på att förbättra verksamheten genom att fokusera på vårt grunduppdrag - att leverera projekt i rätt tid, till rätt kostnad och med rätt innehåll. För att nå dit inför vi nu smarta mål som skapar framgångsrika projekt och en arbetsmiljö som ständigt utmanar och utvecklar.
Som projektingenjör är du en viktig del av projektledningsteamet och stödjer projektledare i planering, administration och uppföljning av investeringsprojekt. Du har ansvar för att säkerställa att projekten följer tidplan, budget och kvalitetskrav. Dessutom hanterar du risker och samarbetar med både interna och externa aktörer för att driva projekten framåt på ett effektivt och strukturerat sätt.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat;
Stödja projektledare med planering, administration och uppföljning av tid, kostnad, innehåll och resurser
Föra löpande ekonomisk uppföljning och budgethantering
Ansvara för riskhantering, kvalitetskontroll samt säkerhet, miljö och arbetsmiljöfrågor
Delta i upphandlingar, projekt- och byggmöten
Hantera kontraktsinnehåll och avtal för konsultuppdrag och entreprenader
Ta fram underlag för uppföljning av entreprenörers leveranser
Bistå vid interna och externa kontakter inom projektet
Du får även möjlighet att bidra till utveckling av våra processer genom att dela erfarenheter och komma med förbättringsförslag. Vi arbetar kontinuerligt med att stärka vårt sätt att arbeta och uppmuntrar nytänkande. Vi erbjuder stöd för att utvecklas i rollen, exempelvis genom mentorskap, utbildningar och erfarenhetsutbyte med kollegor.
Övrig information
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten finns det möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad och arbeta enligt tydliga processer, med god förmåga att organisera och planera ditt arbete så att du slutför uppgifter inom utsatta tidsramar. Du har en stark problemlösningsförmåga och kan anpassa dig efter verksamhetens behov. Du är van vid att arbeta självständigt, tar ansvar för dina uppgifter och ser till att leverera resultat i tid. Eftersom du kommer att ha stora kontaktytor och nå ut till flera målgrupper är det viktigt att du kan anpassa din kommunikation och förmedla budskap på ett tydligt och lyhört sätt.
Vi söker dig som har;
Universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp inom bygg och anläggning, samhällsplanering eller projektledning, alternativt annan teknisk utbildning som vi bedömer likvärdig
Flerårig aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av projektarbete, t.ex. projektledning, projektplanering eller projektadministration
Mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Körkort för personbil
Det är meriterande om du har;
Aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom främst järnväg, alternativt inom väg
Erfarenhet av riskhantering, särskilt arbete med handlingsplaner och riskanalyser
Erfarenhet av tidsplanering samt prognos- och ekonomihanteringSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Intervjuer är planerade att ske via Skype vecka 37.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! För att undvika att information gällande din ansökan klassas som SPAM kan du med fördel lägga till vår e-postadress: noreply@heroma.se
i dina e-postkontakter.
Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta rekryterande chef som kommer finnas tillgänglig fr.o.m slutet av vecka 33. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-08-28
