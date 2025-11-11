Projektingenjör - Byarum-Tenhult
2025-11-11
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Vill du vara med och arbeta i ett av Smålands mest spännande järnvägsprojekt? Vi söker en engagerad och strukturerad projektingenjör som vill bidra till utvecklingen av den nya järnvägen mellan Byarum-Tenhult.
Projektingenjör - Byarum-TenhultPubliceringsdatum2025-11-11Dina arbetsuppgifter
Som projektingenjör kommer du bidra och stötta våra projektledare i arbetet med projektens planprocess och att det dokumenteras enligt fastställda rutiner och riktlinjer. Tillsammans och i nära samarbete med projektledare kommer du att företräda Trafikverket i möten med berörda kommuner, region, myndigheter, organisationer och andra externa intressenter.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
medverka och tillsammans med projektledare företräda Trafikverket i olika möten både internt inom Trafikverket och externt med leverantörer och intressenter
bistå projektledare i arbetet med underrättelser, avvikelser och riskhantering
bistå projektledare med underlag till intern månadsrapportering och ekonomirapportering
bidra till att utpekade projektmål uppfylls
tillse att projektens interna arbetssätt, rutiner, instruktioner, metodbeskrivningar, mallar och verktyg används
driva och bereda frågor inför projektbeslut
ansvara för strukturering och administration i projektledningssystem
Som medarbetare i ett av de största infrastrukturprojekten i Småland kan vi erbjuda dig stimulerande och kvalificerande arbetsuppgifter med stor bredd och variation. Arbetsuppgifterna är till stor del administrativa och kräver att du är strukturerad i ditt sätt att arbeta.
Du kommer tillhöra vårt team i programmet och vara direkt underställd projektchefen. Du arbetsleds av vår projektledare och arbetar tätt tillsammans med hela vårt kompententa projektledningsteam. Som projektingenjör har du en viktig roll i de utmaningar som vi har framför oss. Det kommer finnas möjlighet för dig att växa i projektingenjörsrollen och efterhand större ansvar när projekten går in i nästkommande skeden.
Övrig information
Placeringsort för tjänsten är i Jönköping.
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen är du engagerad och har en god initiativförmåga. Vidare är du ordningsam och har en förmåga till god struktur i ditt arbete. Du har en god analytisk förmåga och en förmåga att se helhetsperspektivet i komplexa sammanhang. Du är kommunikativ och har förmågan att jobba i ett nära samarbete i en liten tajt projektgrupp.
Vi söker dig som;
Har högskole- eller universitetsexamen om minst 180 hp med teknisk inriktning eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
Har något års aktuell erfarenhet av konsult- eller produktionsarbete inom järnväg eller väg
God kännedom och vana att arbeta i Office-paketet
Kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift
Har körkort för personbil
Det är meriterande om du har;
Erfarenhet av riskhantering, tidplanering och ekonomistyrning
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
