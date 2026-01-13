Projekteringsledare bygg åt kund
Som projekteringsledare hos vår kund har du en central roll som länk mellan projektutveckling och produktion. Rollen innebär att leda och samordna projekteringsarbetet för att säkerställa att projektets krav och mål uppnås.
Som projekteringsledare deltar du redan i projektets tidiga utformningsskede och ansvarar för planering, styrning och fördelning av projekteringsuppgifter under hela byggprojektet fram till överlämning till slutkund. Du deltar vid upphandling av underentreprenörer och konsulter, upprättar risk- och möjlighetsanalyser samt säkerställer att projekteringen följer gällande lagstiftning.
Har minst 2 års erfarenhet av rollen
Projekterat lokalanpassningar, kontor samt övriga ROT projekt
Har relevant utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Du kommunicerar tydligt och väl på svenska såväl som engelska, både i tal och skrift
Körkort B
Anställningsform:
Projektanställning
Tillsvidareanställning
Vi erbjuder dig:
En trygg anställning där du har en engagerad konsultchef, utvecklingssamtal och friskvårdbidrag mm. Vi satsar även mycket på vår personal och ordnar gemensamma aktiviteter så som frukostar, julmiddagar och konferenser.
Om Bustos Konsulttjänster AB:
Bustos Konsulttjänster AB är ett konsult- och rekryteringsbolag inom bygg, anläggning och infrastruktur. Målet är att ha långsiktiga samarbeten med nöjda och återkommande kunder. För att kunna göra detta på bästa möjliga sätt är vår affärsidé baserad kärnvärdena ÄKTA (Ärlighet, Kompetens, Tillsammans, Anpassningsbar) och dessutom värderar vi kvalité väldigt högt. Detta har lett till att vi är ett snabbt växande företag. Vi får hela tiden in nya förfrågningar inför olika typer av uppdrag inom spännande projekt. För att kunna möjliggöra vår fortsatta tillväxt och strävan efter att bli bättre, söker vi nu dig som vill vara en del av en prestigelös och familjär arbetskultur.
Intervjuer och urval sker löpande - så vänta inte med att skicka in din ansökan! För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare.
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
