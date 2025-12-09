Projekteringsledare
Centio Consulting Group AB / Byggjobb / Umeå Visa alla byggjobb i Umeå
2025-12-09
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Umeå
, Skellefteå
, Härnösand
, Arvidsjaur
, Luleå
eller i hela Sverige
Vi söker en Projekteringsledare för Norrbotniabanan till Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Umeå.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen innebär att stödja Trafikverkets projektorganisation som projekteringsledare och byggstöd inom BEST (bana, el, signal, tele) på sträckan Umeå-Skellefteå. Uppdraget omfattar att planera, samordna och följa upp avverkningsarbeten samt delta i planering, projektering och produktion av entreprenader. Konsulten fungerar som sakkunnig inom avverkning, leder relevanta möten, tar fram underlag, hanterar tillstånd och upphandlingar samt representerar Trafikverket i dialoger med entreprenörer och externa intressenter. Rollen innebär även ansvar för riskhantering, arbetsmiljökrav samt kunskapsöverföring till Trafikverkets personal.Publiceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
Vara sakkunnig i avverkningsfrågor, administrera processen och säkerställa att alla nödvändiga godkännanden och tillstånd inhämtas.
Leda, styra och samordna avverkningsarbetet samt följa upp tid, kostnad och innehåll, inklusive att tillsammans med projektledaren besluta om eventuella förändringar.
Rapportera till projektledaren och leda relevanta interna och externa möten inom ansvarsområdet.
Ta fram översiktlig avverkningsplanering i samarbete med respektive projekt och berörda specialister såsom markförhandlare.
Ansvara för att ta fram förfrågningsunderlag för avverkningsentreprenader tillsammans med inköp, specialister och delprojekt samt bistå vid upphandlingar.
Koordinera försäljning av avverkad skog och fungera som kontaktperson mot skogsbolag.
Initiera upphandling av utsättning av avverkningsområden samt bistå vid upphandling av byggledare avverkning och leda gruppen av byggledare.
Företräda Trafikverket i frågor och möten med entreprenörer avseende tid, kostnad och innehåll.
Ansvara för kontrollattest av fakturor kopplade till entreprenaderna.
Ansvara för riskhantering i entreprenaderna, inklusive att minimera och behandla risker.
Säkerställa att arbetsmiljökrav i byggskedet uppfylls, med stöd av arbetsmiljöspecialist.
Genomföra inventering och dokumentation av skador i fält tillsammans med markförhandlare.
Utföra värdering av skog samt planera och genomföra återbeskogning.
Företräda Trafikverket i dialog med externa intressenter samt bidra till goda relationer med sakägare och allmänhet.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Minst 5 års erfarenhet som uppdragsledare, projekteringsledare, projektledare och/eller platschef, för uppdrag som omfattat projekteringsskedet inom bana, el, signal och tele. Erfarenheten får ej vara äldre än 10 år. Observera att erfarenhet från spårväg och/eller tunnelbana ej accepteras Minst 5 års erfarenhet som uppdragsledare, projekteringsledare, projektledare, platschef, arbetsledare och/eller entreprenadingenjör för uppdrag som omfattat entreprenadskedet inom minst en av teknikerna bana, el, signal och tele. Observera att erfarenhet från spårväg och/eller tunnelbana ej accepteras. Dokumenterad utbildning i Allmänna bestämmelser (ABK09 eller AB04 eller ABT06) B-körkort.
Meriterande
Du har varit BAS-P i minst två projekt varav minst ett järnvägsprojekt. Du har erfarenhet ifrån minst ett som inkluderat ibruktagning eller inkoppling utav järnväg. Du har haft en ledande roll (exempelvis, projektledare, projekteringsledare, teknikansvarig uppdragsansvarig) i framtagandet av systemhandlingeller tekniskt underlag för järnväg som Trafikverket bedömer likvärdig. Erfarenheten får ej vara äldre än 5 år. Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), http://www.Centio.se Arbetsplats
Centio Kontakt
Asmaa Khosravi asmaa.khosravi@centio.se 0791023843 Jobbnummer
9635995