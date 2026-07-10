Projekteringsledare - Fridh & Hell's Bygg AB
Tacting AB / Byggjobb / Karlstad Visa alla byggjobb i Karlstad
2026-07-10
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eller i hela Sverige
Om tjänsten Fridh & Hell söker nu en projekteringsledare som vill vara med och hålla ihop projekten från tidigt skede till färdig byggnad.
Som projekteringsledare har du en central roll genom hela projekteringsprocessen. Du ansvarar för att samordna projekteringen mellan olika discipliner och skapa förutsättningar för att projektet drivs framåt enligt uppsatta mål. Rollen innebär ett nära samarbete med projektering, kalkyl, inköp och produktion, där du bidrar till att skapa genomförbara lösningar genom hela byggprocessen.
Rollen kan utgå från antingen Karlstad eller Bengtsfors.
Arbetsuppgifter I rollen som projekteringsledare kommer du bland annat att:
Samordna projekteringen mellan projektets olika discipliner.
Upprätta och följa upp projekteringstidplaner.
Säkerställa att handlingar levereras i rätt tid, med rätt kvalitet och enligt projektets krav.
Hantera flera projekt och parallella arbetsuppgifter samtidigt.
Bidra till kalkylarbetet samt system- och metodval utifrån projektets förutsättningar och budget.
Samarbeta nära projektledning, kalkyl, inköp, produktion, konsulter och kund.
Om dig Vi söker dig som är en strukturerad och tydlig ledare med god förmåga att skapa samarbete mellan olika funktioner. Du trivs med att ta ansvar, skapa struktur och driva arbetet framåt även när flera projekt pågår samtidigt.
Du har ett lösningsorienterat arbetssätt och arbetar metodiskt för att säkerställa att projekteringen håller rätt kvalitet och bidrar till ett effektivt genomförande av projekten.
Vi ser att du har
• Tidigare erfarenhet av rollen som projekteringsledare.
• God förmåga att samordna projektering och upprätta projekteringstidplaner för flera discipliner.
• Vana att hantera flera projekt och parallella arbetsuppgifter samtidigt.
• Kunskap inom kalkylarbete samt system- och metodval utifrån projektets budget.
• Förmåga att säkerställa att handlingar levereras i rätt tid, med rätt kvalitet och enligt projektets krav.
Meriterande
• Erfarenhet från partneringprojekt.
Vi erbjuder Hos Fridh & Hell får du en central roll där du är med och formar projekten redan i ett tidigt skede. Du får möjlighet att påverka projekteringens genomförande, bidra till viktiga system- och metodval och arbeta nära flera olika funktioner genom hela byggprocessen. Hos oss blir du en viktig del i att skapa struktur och samordning som bidrar till väl genomförda projekt.
Om oss Fridh & Hell är ett byggföretag med verksamhet i Dalsland och Värmland. Vi erbjuder tjänster inom projektering, entreprenad, husbygge, finsnickeri, förvaltning och isolering, vilket gör att vi kan ta ansvar genom hela byggprocessen. Vår verksamhet präglas av dialog, transparens och hög kompetens, där kvalitet, yrkesstolthet och långsiktiga relationer är en naturlig del av vårt arbetssätt. Med moderna digitala verktyg och ett kontinuerligt fokus på utveckling arbetar vi för att skapa hållbara lösningar och värde för både kunder och verksamheten.
Om rekryteringsprocessen I den här rekryteringen samarbetar vi med Tacting. Om du har frågor är du välkommen att kontakta Moa Strandberg 072 310 29 72, moa.strandberg@tacting.com
eller Bengt Libäck 070 594 72 77, bengt.liback@tacting.com
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Under semesterperioden kan våra svarstider vara något längre än vanligt, men vi återkommer så snart vi har möjlighet.
Välkommen in med din ansökan senast 18 augusti. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8039339-2096161". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tacting AB
(org.nr 556874-0491), https://tacting.teamtailor.com
Gustaf Anders gata 7b (visa karta
)
653 40 KARLSTAD Arbetsplats
Tacting Jobbnummer
9999266