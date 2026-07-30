Stödassistent till Tanneskärsgatan 202 BmSS
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2026-07-30
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Om jobbet
Vi söker en Stödassistent till Tanneskärsgatan 202 som är ett boende med särskild service med inriktning är autism. Vi söker dig som lockas av uppdraget att arbeta med alternativ kommunikation och lågaffektivt bemötande.
Som stödassistent har du det övergripande ansvaret för det pedagogiska arbetet inom verksamheterna. Du kommer att etablera arbetssätt och metoder samt säkerställa att dessa används och utvecklas på ett effektivt sätt.
Tillsammans med arbetsgruppen upprättar du, genomför och följer upp rutiner, handlingsplaner och aktivitetsbeskrivningar. Du ser till att social dokumentation och genomförandeplaner upprättas, vidareutvecklas och följs utifrån lagar och riktlinjer. Du har en central roll i verksamhetens kvalitetsutveckling och det systematiska förbättringsarbetet. I uppdraget ingår att vi samarbetar med andra enheter. Din grundplacering är på Tanneskärsgatan 202, men vi använder våra resurser flexibelt inom båda verksamheterna utifrån behov.
I båda verksamheterna finns flera stödassistenter som arbetar i det dagliga arbetet nära brukarna. Som stödassistent verkar du som stöd och vägledare för varje enskild medarbetare, arbetsgruppen och är även stöd till chefen. Du handleder arbetsgruppen utifrån verksamhetens behov och metoder.
Det ingår även i tjänsten att ta emot delegering enligt Hälso- och Sjukvårdslagen.
Utöver ditt arbete som stödassistent kommer du även att ha sedvanliga arbetsuppgifter i verksamheten. Arbetstiden är dag, kväll, sovande jour och varannan helg. Vi använder Time Care Planering för verksamhetsanpassade och påverkningsbara scheman.
Om dig
Vi söker dig som har examen från Vård och omsorgsprogrammet, stödassistentutbildningen eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt- och pedagogiskt arbete. Utbildningskravet är också uppfyllt om du har en specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller 60 högskolepoäng med två års arbetserfarenhet med personer med funktionsnedsättning. Kurserna ska vara inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
För att kunna föra dokumentation behöver du behärska det svenska språket i tal och skrift vilket innebär ett krav på godkända betyg i Svenska 1, Svenska som andra språk 1 eller motsvarande. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andra språk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Du behöver ha erfarenhet av arbete med individer med autism samt erfarenhet av lågaffektivt bemötande och alternativ kompletterande kommunikation.
Erfarenhet av arbete som stödassistent och kunskap av följande metoder: Tydliggörande pedagogik, Tecken som stöd, ESL (Ett självständigt liv), IBIC (Individens behov i centrum), MI (Motiverande samtal) psykisk ohälsa är med ett krav.
God datavana samt kunskap i social dokumentation samt körkort B är meriterande.
Vi söker dig som har förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt. Du uttrycker kärnan i ett argument på ett tydligt och effektivt sätt. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.
Som person är du självständig och agerar på egen hand utifrån vad situationen kräver utan att behöva stöd av andra. Du har förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag. Du arbetar effektivt under stress och behåller lugnet i svåra situationer.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-30Övrig information
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden. I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person, utdrag nr 442.3)
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik.
Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef-
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Jonas Parsmo, Vision jonas.parsmo@fv.vision.se Jobbnummer
10016453