Sjuksköterska, vik, till Njurmottagning i Malmö
Region Skåne / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-07-30
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, Burlöv
, Lomma
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Vill du bli en del av ett engagerat team som arbetar för patienternas bästa? Vill du få möjlighet att utvecklas i din roll som sjuksköterska tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor? Då kan det här vara det perfekta jobbet för dig!
Region Skåne har beslutat att satsa på förbättring av njursjukvården genom att stimulera preventiv vård, stödja transplantationsverksamheten och förnya dialysvården. I denna satsning ingår även moderniserade arbetssätt och digitalisering. Vi söker nu personer som vi vill vara med i denna spännande process som skall leda till färre som insjuknar i svår njursjukdom och ge en högre kvalitet i njursjukvården.
Vi är en mottagning med god stämning och med fokus på nära samarbete yrkesprofessionerna emellan. Till vår öppenvård kommer patienter på regelbundna besök, för behandling, samtal eller rehabilitering. I vårt område, njurmedicin, ingår även slutenvårdsavdelningen, njur- och transplantation samt hemo- och peritonialdialys. Vi ansvarar för avancerad njurmedicinsk vård för södra sjukvårdsregionen. I Malmö utförs njur- och pancreastransplantationer, uppföljningar sker på vår mottagning. Patienternas kontakt med njurmedicin blir nära och ofta livslång.
Vi erbjuder ett stimulerande arbete med goda utvecklingsmöjligheter tillsammans med våra kunniga och engagerade medarbetare. Du kommer att arbeta både självständigt och i team. Är du nyfiken på att höra mer så är du varmt välkommen att kontakta oss!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-30Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på njurmottagningen har du en viktig och central roll. I arbetsuppgifterna ingår telefonrådgivning, egen mottagning både av preventiv karaktär och för svårt njursjuka, transplantation- och donatorsutredningar samt uppföljning av transplanterade patienter. Patientutbildning är en stor del av vårt arbete kombinerat med olika behandlingar. Att ständigt arbeta för utveckling och förbättring är en viktig del i arbetet.
Tjänsten är en rotationstjänst, du kommer arbeta dagtid, helgfri måndag till fredag samt två helgpass under fem veckor på vår slutenvårdsavdelning med ledighet i anslutning till helgpassen. Även andra typer av rotationsmöjligheter finns och kan diskuteras enligt önskemål.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård, gärna med erfarenhet från njursjukvård eller vård av kroniskt sjuka patienter. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Har du dessutom goda kunskaper i engelska eller andra språk ser vi detta som en fördel.
Som person är du lugn och trygg i din yrkesroll samt ansvarstagande och har god förmåga att fatta egna beslut samt kan se helheten och är lösningsfokuserad. Vidare har du samarbetsförmåga, servicekänsla och ett genuint intresse för människor med patienten i fokus. Vi ser gärna att du intresserad av utveckling då vi kontinuerligt arbetar med förbättringsarbete.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan idag, vi kommer kontakta sökande för intervjuer även innan ansökningstiden har gått ut.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde sker oktober/november eller enligt överenskommelse.
Vikariat – ett år med möjlighet till förlängning.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337455". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Västra Storgatan 12 (visa karta
)
214 28 MALMÖ Arbetsplats
Region Skåne Kontakt
Anders Widén, vårdförbundet 046-379269 Jobbnummer
10016450