Skoladministratör till södra Kungsbacka
Kungsbacka Kommun / Administratörsjobb / Kungsbacka Visa alla administratörsjobb i Kungsbacka
2026-07-30
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Tycker du om att arbeta brett, bygga goda relationer och vara den som skapar struktur och service i en verksamhet där mycket händer?
Välkommen till vår moderna skola med närhet till hav och natur.
Rollen som skoladministratör hos oss
Som skoladministratör är du ett viktigt stöd för våra tre rektorer och för hela verksamheten, förskoleklass till årkurs 9. Vi arbetar tillsammans mot uppsatta mål i syfte att skapa en stark organisation som ger eleverna de bästa förutsättningar för en god måluppfyllelse.
I skolans vardag kan du ofta vara den första person som möter elever, vårdnadshavare och besökare. Rollen passar dig som trivs med att växla mellan service, administration och praktisk problemlösning, och som tycker att det är just variationen som gör arbetet både roligt och meningsfullt.
Dina uppgifter kan bland annat omfatta:
daglig hantering av frånvaro - vikarieanskaffning
schemaläggning
elevregistrering och skapande av klasslistor
personaladministration
busskortshantering
ekonomi- och fakturahantering
ekonomisk redovisning
sammanställning av statistik
inköp och posthantering
besvara inkommande mejl och telefonsamtal
marknadsföra skolan på våra digitala plattformar
Din närmaste arbetsgrupp består av tre skolrektorer samt fåtalet arbetsuppgifter kopplade till områdets två förskolor.Publiceringsdatum2026-07-30Profil
I denna roll bidrar du till en dela-kultur där vi tillsammans ansvarar, inspirerar, samarbetar för elevernas bästa.
Vi ser att du är lyhörd till din omgivning och har lätt för att skapa och underhålla relationer.
Du ansvarar för och driver ditt arbete framåt, levererar resultat och prioriterar på ett effektivt sätt. Du ser möjligheter i förändringar, tar egna initiativ och kommer med nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor.
Då arbetet innebär många kontakter både inom och utom organisationen är det viktigt att du känner dig trygg i att professionellt kommunicera via olika digitala medier.
Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Relevant erfarenhet av administrativa uppdrag.
Vana av att jobba med digitala verktyg.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete med vikariehantering, schemaläggning och/eller betygshantering.
Frillesåsskolan
Förvaltningen för Förskola & Grundskola
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning omgående.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: Att jobba hos oss | Kungsbacka kommun
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller
forskola/
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 4 augusti.
På grund av semestertider är det begränsad möjlighet att komma i kontakt med rekryterande chef. Du kan förvänta dig återkoppling tidigast vecka 32.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Vill du ta del av lönestatistik för befattningen samt de kollektivavtal och anställningsförmåner som gäller i Kungsbacka kommun? Följ länk nedan: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Saknas lönestatistik för den befattning du söker kommer du att få del av den under rekryteringsprocessen.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka Kommun
(org.nr 212000-1256), http://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Lediga-jobb/Vara-lediga-jobb/
Storgatan 37 (visa karta
)
434 32 KUNGSBACKA Arbetsplats
Kungsbacka kommun Kontakt
Rektor, sem tom 3/8
Linda Lindqvist linda.lindqvist@kungsbacka.se 0300-836902 Jobbnummer
10016452