Projektekonom till byggprojekt
Vår klient är en central aktör som äger, utvecklar och förvaltar robusta försvarsfastigheter, vilket bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Här får du en nyckelroll i att säkerställa ekonomisk stabilitet i projekt som stärker Sveriges försvar.
OM TJÄNSTEN
Som Projektekonom hos vår kund kommer du att arbeta projektstyrt i en central roll där du ansvarar för den ekonomiska uppföljningen av byggprojekt. Du samarbetar nära både interna och externa parter och får stöd från den övriga ekonomiavdelningen.
Detta är en tillsvidareanställning där du som blir erbjuden tjänsten kommer att få en anställning via oss på Academic Work som sedan övergår till uppdragsgivaren.
För den person som blir erbjuden tjänsten kommer även en säkerhetsprövning samt registerkontroll att tillämpas.
Du erbjuds
en viktig roll i en organisation med ett samhällsviktigt uppdrag, där du får en gedigen introduktion och kontinuerligt stöd från erfarna kollegor.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-10-10Dina arbetsuppgifter
Denna roll innebär ett självständigt ansvar för den ekonomiska uppföljningen av projekt, hantering av inköp och stöttning vid prognosarbeten inom ramen för byggprojekt.
• Uppföljning av projektekonomi
• Hantering av inköp
• Stöttande vid prognosarbeten
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad gymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande
• Svenskt medborgarskap
• Besitter en god noggrannhet och ansvarskänsla
• En god samarbetsförmåga
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Respektfull
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
