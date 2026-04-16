Projektekonom, ESF
2026-04-16
Har du erfarenhet av EU-finansierade projekt och vill använda din ekonomiska kompetens i en organisation med ett viktigt samhällsuppdrag? Vi söker nu en projektekonom med inriktning mot ESF-projekt till vår enhet för verksamhetsstöd.
Om Folkbildningsrådet
Folkbildningsrådet är en ideell förening med uppdrag att fördela statsbidraget till folkhögskolor och studieförbund, och att säkerställa att pengarna används på rätt sätt. På vårt kontor i centrala Stockholm arbetar cirka 50 medarbetare, organiserade i olika enheter med gemensamt fokus på kvalitet, rättssäkerhet och utveckling.Publiceringsdatum2026-04-16Om tjänsten
Som projektekonom med inriktning mot ESF-projekt är din huvuduppgift att utveckla och förvalta ekonomihanteringen samt rapporteringen av Folkbildningsrådets ESF-finansierade projekt. Du ansvarar för att löpande uppdatera dig i ESF-rådets regelverk, rapporteringskrav och kontrollsystem, och arbetar i nära samverkan med projektledarna.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att inkludera att:
Hantera den löpande ekonomihanteringen i ESF-projekt samt säkerställa att den sker i enlighet med gällande villkor, inklusive internkontroll och dokumentation
Följa upp projektbudget, medfinansiering och eventuella avvikelser samt förbereda och bistå vid kontroller och revisioner
Ansöka om utbetalning hos finansiär samt ta fram ekonomiskt underlag vid återrapportering
Ge vägledning och stöd till projektledare, delprojekt och samverkansparter i ekonomiska frågor samt samordna ekonomisk rapportering
Utveckla ekonomiska verktyg, beslutsmodeller och rutiner för projektplanering och uppföljning.
Bistå med ekonomisk expertis vid ansökan om nya ESF-medel, inklusive framtagande av projektbudgetar och kontakt med ESF-rådets ekonomer
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i en miljö där noggrannhet, regelkompetens och samarbete går hand i hand. Du är självgående, strukturerad och har förmåga att förklara komplexa ekonomiska sammanhang på ett tillgängligt sätt.
De här kvalifikationerna söker vi hos dig:
Högskoleutbildning inom ekonomi eller annat område som vi bedömer relevant för tjänsten
Dokumenterad erfarenhet av ekonomihantering i EU-finansierade projekt, företrädesvis ESF
God kännedom om ESF-rådets regelverk, rapporteringskrav och beslutsvillkor
Förmåga att självständigt hantera ekonomiflödet i komplexa projektstrukturer
God förmåga att förklara ekonomiska frågor på ett pedagogiskt sätt i både tal och skrift
Goda kunskaper i Excel för ekonomisk analys och rapportframtagning
Du följer med nyfikenhet digitaliseringens utveckling och ser möjligheter att tillämpa nya verktyg i ditt arbete
Folkbildningsrådet som arbetsplats
Folkbildningen är ett kitt som håller samman, stärker och utvecklar det svenska samhället och demokratin. Att arbeta på Folkbildningsrådet innebär ett meningsfullt arbete i en organisation med ett viktigt samhällsuppdrag där du får möjlighet att bidra till folkbildningens fortsatta utveckling.
Vi tror att mångfald i alla dess former berikar vår arbetsplats och att olikheter stärker vårt sätt att arbeta tillsammans. Därför arbetar vi aktivt med att vara en inkluderande arbetsplats och välkomnar alla sökande, oavsett bakgrund.
Vi tror också på vikten av en hållbar livssituation och hos oss strävar vi efter att våra medarbetare ska ha en god balans mellan arbetsliv och privatliv och att man ska kunna kombinera arbete med föräldraskap. Vi erbjuder möjlighet till distansarbete, kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård.
Om du vill bidra till folkbildningens utveckling med ditt engagemang och din kompetens då ser vi fram emot din ansökan!
Vi har redan valt samarbetspartners och kommunikationskanaler för denna rekrytering, och ber därför externa rekryterings- och bemanningsföretag avstå från att ta kontakt.
Start:
Omgående eller efter överenskommelse.
Anställningsform:
Tjänsten är en avtalad visstidsanställning som löper till mars 2029. Prövoperiod enligt kollektivavtal tillämpas.
Plats:
Folkbildningsrådets kontor, Ringvägen 100, Skanstull.Ersättning
Enligt överenskommelse.Övrig information
Facklig kontakt är Mikaela Smedberg, Unionen, nås via växeln på 08 412 48 00. Som ett steg i urvalsprocessen kan arbetsprov förekomma som en del av urvalet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folkbildningsrådet
, http://www.folkbildningsradet.se/om-folkbildningsradet/Lediga-tjanster/
Ringvägen 100 (visa karta
)
118 60 STOCKHOLM Arbetsplats
Enheten för verksamhetsstöd, Projekt och administration
9858731