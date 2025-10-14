Projektcontroller till Svenska Röda Korset - 9 månaders uppdrag
2025-10-14
Bli en del av världens största humanitära rörelse
Röda Korset är världens största humanitära rörelse och finns i 191 länder. När katastrofen slår till är vi redan på plats för att hjälpa utsatta människor, inte minst tack vare 16 miljoner volontärer.
Svenska Röda Korset driver verksamhet inom kris och katastrof, skyddsfrågor samt hälsa och vård. Vi har förtroendet att omsätta bidrag från individer, företag och myndigheter i konkreta insatser för de mest utsatta.
Vi kämpar för att rädda liv, och ge hopp, överallt och varje dag. Oavsett i vilken roll du jobbar är du med och bidrar - i just din profession och genom handlingskraft och mod. Välkommen till vår värld!
Bli en del av världens främsta katastroforganisation
Svenska Röda Korset bedriver ett stort antal projekt internationellt och nationellt. Enheten Verksamhetsstyrning har som främsta uppgift att skapa förutsättningar för bra beslutsfattande, effektiva verksamheter och en prioritering av resurser i linje med Svenska Röda Korsets långsiktiga mål. Enheten består av sammanlagt nio projektcontrollers, en samordnare av projektcontrollers, fyra business controllers och en enhetschef.
Enheten står nu inför en utmaning då en medarbetare är sjukskriven samtidigt som enheten ska genomgå en omstrukturering. Målet med den är att förbättra våra arbetssätt för att även genomgå ett systembyte under våren. Vi söker nu en projektanställd projektcontroller för ett ca 9 månaders uppdrag för att stå till förfogande som en extra resurs fram till sommaren.
Det här är en tjänst för både hjärta och hjärna.
Rollen som projektcontroller på Svenska Röda Korset passar dig som gillar att jobba i en konsultativ roll mot många stödytor där du stödjer verksamheten med genomförandet av projekt. Du trivs med ett högt tempo, har ett strukturerat arbetssätt och god förmåga att prioritera och att arbeta mot deadlines. Du är pedagogisk och kan snabbt sätta dig in i stödmottagarnas behov. Du motiveras av att inte bara leverera på beställning utan även själv driva utveckling och processer kopplade till styrning och uppföljning av projekt. I just den här projektanställningen kan även uppgifterna variera från månad till månad vilket ställer krav på en flexibilitet och att man tycker att det är roligt med förändring.
Ansvarsområden och arbetsuppgifter
• Stort fokus ligger på planering och uppföljning av våra projekt med extern finansiering
• Ge stöd i planering, budgetering, ansökan, hantering av villkor, genomförande, revision av projekten samt finansiell rapportering till givare
• Kvalitetssäkra projektens finansiella rapportering och att stödja vid extern revision av projekt
• Löpande verksamhetsnära process- och beslutsstöd till projektledare och enhetschefer. Stödet varierar beroende på projektets natur men kan exempelvis röra sig om avtalsfrågor, kostnads-/intäktsanalyser, strukturer för rapportering mellan olika funktioner inom ett projekt etcetera
• Stödja projektledare i planering, uppföljning och prioritering av resurser. Det kan röra sig om finansiell budgetering och uppföljning, prognosarbete, framtagande av relevanta nyckeltal och indikatorer, riskanalyser med mera
• Vid behov göra självständiga analyser och riskbedömningar för de projekt som du stödjer Publiceringsdatum2025-10-14Kvalifikationer
• Högskoleutbildning inom ekonomi eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
• 2-3 års relevant arbetslivserfarenhet inom ekonomi- och verksamhetsstyrning
• Goda färdigheter i Officepaketet, i synnerhet Excel
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska och svenska
Meriterande kvalifikationer
• Erfarenhet av finansiell uppföljning och rapportering
• Erfarenhet av arbete inom redovisning och revision
• Erfarenhet av grant management Dina personliga egenskaper
• Analytisk förmåga
• Hög energinivå, flexibelt sinne
• Strukturerat arbetssätt och god förmåga att prioritera
• Kommunikativ och lösningsorienterad Om tjänsten
Tjänsten avser en visstidsanställning fram till sommaren 2026 med placering på vårt kontor i Stockholm.
Vi tillämpar målstyrd arbetstid och flexibelt arbete vilket innebär att du har möjlighet att arbeta från annan plats upp till 2 dagar per vecka utifrån arbetets förutsättningar och i samråd med din chef. Vissa resor kan komma att ingå i tjänsten.
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Pernilla Stolpe Rudolph på mail Pernilla.Stolpe.Rudolph@redcross.se
eller telefon 070-228 52 50. Urvalsprocessen sker löpande och positionen har tillträde omgående vilket innebär att annonsen kan komma att stängas i förtid. Du är varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Här hittar du kontaktuppgifter till de fackklubbar som finns representerade hos oss.
Vi undanber oss samtal från säljare av rekryteringsrelaterade tjänster. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Röda Korsets Centralstyrelse Arbetsplats
Svenska Röda Korset Jobbnummer
9555349