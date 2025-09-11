Projektcontroller till längre uppdrag i Jönköpingsområdet
2025-09-11
Nu söker vi på SJR en projektcontroller till konsultuppdrag till vår kund utanför Jönköping. Kunden är verksam inom verkstadsindustrin och uppdraget är tänkt att start under november och till året slut 2026.Publiceringsdatum2025-09-11Om tjänsten
Som Projectcontroller kommer du att spela en nyckelroll i att stötta projektorganisationen med b.la finansiell analys och rapportering. Du arbetar nära interna stakeholders och är en viktig länk mellan projektverksamheten och ekonomiavdelningen.
Dina arbetsuppgifter kommer b.la att omfatta;
• Budget
• Prognos
• Databashantering
• Rapportering
• Projektstyrning
• Ekonomisk uppföljning
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har en högskole/- universitetsutbildning i ekonomi. Du ska ha arbetat som controller i minst 3 år och med arbetsuppgifterna ovan. I denna roll ställer det krav på att du kan arbeta i Power BI och projektverktyg. Du behöver ha förståelse för ERP-system och affärsprocesser. Kundens koncernspråk är engelska vilket ställer krav på att du är flytande i tal och skrift i både svenska och engelska.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är driven, ambitiös och nyfiken. Du är analytisk och kommunikativ, samtidigt som du har lätt för att skapa relationer. Du arbetar strukturerat och är stresstålig samt att du har en positiv inställning.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Rebecca Persson, rebecca.persson@sjr.se
. Vi intervjuar löpande och uppdraget kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2025-09-26.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
