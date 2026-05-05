Projektcontroller
Luleå tekniska universitet - Platsbanken / Controllerjobb / Luleå Visa alla controllerjobb i Luleå
2026-05-05
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå tekniska universitet - Platsbanken i Luleå
kLuleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter drygt 2,3 miljarder kronor per år. Vi är mer än 1 800 anställda och har närmare 21 600 studenter.
Luleå tekniska universitet är en framstående akademisk institution som erbjuder enastående möjligheter inom teknik, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Universitetet strävar efter pålitlighet och innovation i sitt arbete, med en stark tonvikt på hållbar utveckling. Vi är stolta över vår öppna och inkluderande kultur, där medarbetare uppmuntras till kreativitet och kontinuerlig utveckling i en stödjande miljö. Vår arbetsmiljö är präglad av engagemang, samarbete och initiativtagande, vilket gör Luleå tekniska universitet till en attraktiv arbetsplats.
Är du bra på att hålla koll på ekonomin och gillar att ha många bollar i luften? Vill du jobba nära forskare som driver spännande projekt och vara en nyckelperson som ser till att idéer faktiskt blir verklighet? Då kan du vara den vi söker!
Som projektcontroller hos oss är du den som ser till att projekten följer budget, redovisning och uppföljning - från start till mål. Du jobbar tätt ihop med forskare och projektledare, gör kalkyler, prognoser och rapporter, och hjälper teamen att fatta bra beslut.
Du blir en del av ett härligt gäng inom vår administrativa enhet, där vi samarbetar, delar kunskap och utvecklar bra rutiner som underlättar våra jobb. Publiceringsdatum2026-05-05Kvalifikationer Kvalifikationer
Högskoleexamen inom ekonomi (gärna med redovisningsinriktning)
Vi tror att du är:
Bra på att förklara ekonomi så att alla kan förstå, både på svenska och engelska
Nyfiken, strukturerad och gillar att hitta lösningar
Van vid (eller intresse för att lära dig) projektredovisning
En lagspelare som gillar att hjälpa andra att lyckas
Varför du kommer att trivas:
Flexibla arbetstider och möjlighet att jobba på distans upp till 40 %
Trygg anställning och bra förmånspaket
Hälsoförmåner - träning på arbetstid och ett universitet som bryr sig om välmående
Du får jobba mitt i en kreativ forskningsmiljö där idéer blir till verklighet
Omfattning och ort
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid med placering i Luleå.
1 Projektcontroller inom avdelningen verksamhetsnära stöd som innebär att du kan jobba på en eller flera institutioner.
1 Projektcontroller till Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN).
Provanställning kan komma att tillämpas. Start: enligt överenskommelse
Låter det här som något för dig? Sök och bli en del av Luleå tekniska universitet - där din ekonomikunskap får en verklig betydelse.
Ytterligare information
Vid frågor om tjänsterna vänligen kontakta:
Anna Fors, Administrativ chef vid institutionen för system- och rymdteknik, 0920-49 14 91, anna.fors@ltu.se
%20
Lise-Lotte Martinsson-Ekman, 0920-49 24 16, Administrativ chef vid institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, mailto:Lise-Lotte.Martinsson-Ekman@ltu.se
Ulrika Berglund, Controller vid institutionen för system- och rymdteknik, 0920-49 16 97, ulrika.berglund@ltu.se
Fackliga företrädare:
SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 2037 mailto:diana.chroneer@ltu.se
OFR-S Marika Vesterberg, 0920-49 1721 mailto:marika.vesterberg@ltu.se Så ansöker du
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.
Sista dag att ansöka är 26 maj 2026
Referensnummer: 3208-2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Tekniska Universitet
(org.nr 202100-2841), https://www.ltu.se/
971 87 LULEÅ Arbetsplats
Luleå tekniska universitet - Platsbanken Jobbnummer
9893375