Projektcontroller
2026-02-06
Din nya roll
Nu finns möjligheten att kliva in som Projektkontroller och stärka styrningen inom en större teknisk tjänsteenhet med ansvar för kritisk IT-drift.
Uppdraget innebär att etablera och utveckla en strukturerad och systematisk verksamhetsuppföljning som ger ledning och chefer tydliga, tillförlitliga beslutsunderlag.
I rollen ansvarar du för att samla in, strukturera och analysera verksamhets- och ekonomidata i nära samverkan med controller. Du följer upp kostnader, budget, utfall och resursförbrukning samt genomför prognoser och trend- och scenarioanalyser. Resultatet omsätts i månadsrapporter, nyckeltal, visualiserade dashboards och beslutsunderlag till styr- och ledningsgrupper. Du identifierar även avvikelser och risker och föreslår åtgärder som bidrar till en mer träffsäker styrning.
IT-verksamheten arbetar aktivt för att främja en inkluderande arbetsmiljö präglad av jämställdhet och mångfald. Här värdesätts olika perspektiv, och alla ges lika möjligheter att bidra, utvecklas och lyckas.
Bra att känna till
Uppdragets omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Arbetsmodell: Hybrid, med möjlighet att arbeta på distans 2 dagar i veckan. Start: Enligt överenskommelse. Slut: 2027-03-31, med option om förlängning 1+1 år. Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Övrig information: Konsulten kan inte starta innan säkerhetsprövning är klar och godkänd. I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Minst 8 års arbetslivserfarenhet som projektkontroller, dataanalytiker, eller liknande.
Arbetslivserfarenhet med att hantera stora datamängder och avancerad analys.
Arbetslivserfarenhet av verksamhetsstyrning inom en IT-driftverksamhet.
Behärskar svenska obehindrat i tal och skrift.
Meriterande: Erfarenhet från offentlig sektor/myndighet.
Som person är du noggrann, analytisk och strukturerad. Du arbetar självständigt, tar ansvar för helheten och är en tydlig och förtroendeingivande kommunikatör.
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex (ex. inom hälsa, fritid, transport och sjukvård)
Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst
Extra ersättning vid föräldraledighet
Företagshälsovård
Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med din konsultchef
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling
Välkommen med din ansökan
Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
