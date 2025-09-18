Projektassistent Till Ines
2025-09-18
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Dina arbetsuppgifter
Projektassistenten kommer att utföra simuleringar med LPJ-GUESS inom ett BECC action-group-projekt.
Mer specifikt så kommer det att utföras simuleringar där modellen initieras med site-specifika data för att utvärdera hur olika skötsel kommer att påverka valda skogars lämplighet för till exempel skyddsvärda fåglar i framtiden.Kvalifikationer
- Avklarad masterutbildning inom geovetenskap eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
- Goda kunskaper inom matematik och programmering
- Att projektassistenten kan arbeta självständigt och vara mycket noggrann
Övriga meriter:
- Erfarenhet av att ha använt modellen, LPJ-GUESS
- Erfarenhet av att programmera i C++
- Erfarenhet av att arbeta med TLS-data
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka arbetet inom avdelningen.Anställningsvillkor
Anställningen är tidsbegränsad (SÄVA §5 p1 LAS) om två månader med önskat startdatum 20251013 till 20251212 och avser omfattning om 100%.
Instruktioner för ansökan
Ansökan bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Välkommen att ansöka!
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 360 forskarstuderande och 700 anställda.
