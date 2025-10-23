Projektassistent med brett ansvar
2025-10-23
Vi söker dig som tycker om att skapa ordning, hålla ihop trådar och få saker att hända.
Hos oss finns ingen dag som är den andra lik - och just det är en del av charmen.Om Laglappen
Laglappen är en växande e-handel med fokus på smarta produkter som förlänger livet på kläder, skor och saker i hemmet. Vi tror på enkelhet, service och hållbarhet i praktiken - inte som modeord, utan som något som faktiskt gör skillnad i vardagen. Vårt team är litet, engagerat och lösningsorienterat. Här får man ta ansvar, vara kreativ och se resultatet av sitt arbete direkt.Om rollen
Rollen handlar i grunden om att avlasta och stötta i det dagliga arbetet. Ena dagen kan det handla om att följa upp leverantörer, planera möten eller samla underlag inför en kampanj. Nästa dag kanske du koordinerar ett litet projekt, gör en inventering eller hjälper till att strukturera upp information.
Vi söker inte nödvändigtvis någon med exakt erfarenhet av allt - utan någon som är nyfiken, strukturerad och gillar att lösa problem. Det viktigaste är att du trivs med att hålla ordning, tänka framåt och inte är rädd för att testa nya uppgifter.Exempel på arbetsuppgifter
•
Följa upp och samordna pågående projekt
•
Boka, planera och strukturera möten
•
Göra enklare sammanställningar och rapporter
•
Hjälpa till att driva på små förbättringsprojekt
•
Organisera information, scheman och underlag
•
Vara en hjälpande hand i allt från planering till uppföljning
Vi tror att du är
•
Strukturerad, pålitlig och nyfiken
•
Självständig men kommunikativ
•
Effektiv och lugn även när det händer mycket
•
Van vid digitala verktyg och trivs med att arbeta brett
•
Någon som uppskattar att jobba nära entreprenören bakom verksamheten
Det här är en roll som kan utvecklas i takt med att vi lär känna varandra.
Om du gillar att ha många bollar i luften, ta ansvar och bidra till att saker faktiskt blir gjorda - då kommer du trivas här. Ersättning
