Projektassistent med brett ansvar

Laglappen AB / Backofficejobb / Västerås
2025-10-23


Vi söker dig som tycker om att skapa ordning, hålla ihop trådar och få saker att hända.
Hos oss finns ingen dag som är den andra lik - och just det är en del av charmen.Om Laglappen
Laglappen är en växande e-handel med fokus på smarta produkter som förlänger livet på kläder, skor och saker i hemmet. Vi tror på enkelhet, service och hållbarhet i praktiken - inte som modeord, utan som något som faktiskt gör skillnad i vardagen. Vårt team är litet, engagerat och lösningsorienterat. Här får man ta ansvar, vara kreativ och se resultatet av sitt arbete direkt.Om rollen
Rollen handlar i grunden om att avlasta och stötta i det dagliga arbetet. Ena dagen kan det handla om att följa upp leverantörer, planera möten eller samla underlag inför en kampanj. Nästa dag kanske du koordinerar ett litet projekt, gör en inventering eller hjälper till att strukturera upp information.
Vi söker inte nödvändigtvis någon med exakt erfarenhet av allt - utan någon som är nyfiken, strukturerad och gillar att lösa problem. Det viktigaste är att du trivs med att hålla ordning, tänka framåt och inte är rädd för att testa nya uppgifter.Exempel på arbetsuppgifter

Följa upp och samordna pågående projekt

Boka, planera och strukturera möten

Göra enklare sammanställningar och rapporter

Hjälpa till att driva på små förbättringsprojekt

Organisera information, scheman och underlag

Vara en hjälpande hand i allt från planering till uppföljning

Vi tror att du är

Strukturerad, pålitlig och nyfiken

Självständig men kommunikativ

Effektiv och lugn även när det händer mycket

Van vid digitala verktyg och trivs med att arbeta brett

Någon som uppskattar att jobba nära entreprenören bakom verksamheten

Det här är en roll som kan utvecklas i takt med att vi lär känna varandra.
Om du gillar att ha många bollar i luften, ta ansvar och bidra till att saker faktiskt blir gjorda - då kommer du trivas här.

Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Laglappen AB (org.nr 556889-8596)

Jobbnummer
9572076

