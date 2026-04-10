Projektassistent inom molekylär medicin - singel-cell genomik
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Publiceringsdatum2026-04-10Dina arbetsuppgifter
Avdelningen för molekylär hematologi och StemTherapy-miljön söker en projektassistent med expertis i bioinformatisk analys av singelcelldata.
För mer info om gruppen och forskningen läs här.
Den anställde ska analysera singel-cell multiomdata (protein, RNA, DNA) från leukemistamceller. Kandidaten skall ha kompetens för bioinformatikanalys av sådan data och erfarenhet av cellbiologiska experiment för att studera blodstamceller. Den anställde kommer att handledas av erfarna forskare inom forskargruppen.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, Jobba hos oss.KvalifikationerKvalifikationer
Att kunna analysera singel-cell multiomdata (protein, RNA, DNA) från leukemistamceller och ha kompetens för bioinformatikanalys av sådan data och erfarenhet av cellbiologiska experiment för att studera blodstamceller.
Masterexamen i biomedicin eller motsvarande relevant utbildning
Meriterande
Erfarenhet av arbete i forskargrupp är meriterande Övrig information
Tidbegränsad anställning enligt SÄVA 2 månader på heltid.
Start from 2026-05-09 eller enligt överenskommelse
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen.
Ansökan ska även innehålla CV, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av
examensbevis, betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 3000 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
Lund
