Projektassistent inom geologi
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Forskning och utbildning vid Miljö- och geovetenskapliga institutionen (MGeo) behandlar grundläggande och tillämpade frågor om jordens tidigare, nuvarande och framtida klimat och miljö, inklusive människors interaktion med naturen och konsekvenser för människors välbefinnande. MGeo utvecklar och tillämpar banbrytande metoder, modeller och tekniker inom miljövetenskap, kvartär- och berggrundsgeologi, paleontologi, naturgeografi, biodiversitet och ekosystemvetenskap, fjärranalys, geografisk informationsvetenskap (GIS) och beräkningsvetenskap inom miljö- och hälsa för att studera processer som sträcker sig från det mikroskopiska till det planetära, över alla tidsskalor.Publiceringsdatum2026-04-28Dina arbetsuppgifter
Arbetet är en del av ett forskningsprojekt som syftar till att förstå de långsiktiga effekterna av oljespill på biota i marina miljöer. Arbetet omfattar provtagning i kustzonen samt arbete med befintligt provmaterial. Det inkluderar även omfattande bildanalys av uCT-data från musslor samt arbete i laboratoriemiljö. Kandidaten ansvarar för att skicka prover för analys, genomföra tomografiska analyser samt sammanställa och presentera resultaten i en rapport, i kombination med relevanta litteraturstudier. Arbetet kan innefatta fältarbete och resande i samband med workshops/konferenser, arbetstagaren måste ha möjligt att resa nationellt och internationellt.Kvalifikationer
Högskoleexamen på Masternivå i biologi eller motsvarande
Omfattande praktisk erfarenhet av att provta marina sediment och olika organismer i marina och kustnära miljöer.
Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.
Erfarenhet av att hantera stora datamängder och bildanalys genom programvaran Dragonfly
Körkort.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till förmåga attarbeta självständigt och effektivt i laboratorier och i fält samt att den sökande har god samarbetsförmåga.Anställningsvillkor
Tjänsten är en särskild visstids anställning (SÄVA) om 6 månader med start 1 juli 2026 eller så snart som möjligt därefter. Anställningens omfattning 100% heltid.
Instruktioner för ansökan
Ansökan bör innehålla
personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter.
CV,
examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom astronomi, biologi fysik, geovetenskap, kemi, matematik, medicinsk strålningsfysik, miljövetenskap och naturgeografi. Verksamheten bedrivs inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 900 studenter, 330 forskarstuderande och 730 anställda.
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
Sölvegatan 12 (visa karta
)
223 62 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lunds universitet Kontakt
OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli st@st.lu.se 046-2229362
9880323