Projektassistent i biologi
Lunds Universitet / Biologjobb / Lund
2026-01-07
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Dina arbetsuppgifter
Anställningen innebär att självständigt genomföra vetenskapligt catch-and-release-fiske med spö enligt standardiserade forskningsprotokoll.
Medarbetaren kommer också att bistå vid fältprovtagning av vild fisk, inklusive fångst, hantering, mätning och dokumentation. Rollen omfattar även drift och underhåll av forskningsutrustning, såsom elfiskeutrustning och instrument kopplade till telemetri. Anställningen inkluderar även hjälp med akvarievård och fiskhållning vid universitetet, inklusive grundläggande skötsel av tankar och övervakning av vattenkvalitet. Arbetet förutsätter noggrann och etisk hantering av fisk samt samarbete med forskargruppen för att stödja pågående experimentellt arbete.Kvalifikationer
• Relevant utbildning inom biologi, ekologi, miljövetenskap eller närliggande område
• Bekväm med att arbeta utomhus under varierande väderförhållanden
• Erfarenhet av elfiske
• Erfarenhet av fältprovtagning av vild fisk (fångst, hantering, mätning)
• Förmåga att självständigt genomföra catch-and-release-fiske med spö
• Erfarenhet av säker hantering av stora rovfiskar (t.ex. gädda) vid landning, avkrokning, mätning och utsättning
• Förmåga att följa standardiserade forskningsprotokoll
• Erfarenhet av akvarievård och skötsel av fisk i fångenskap
Övriga meriter
• Erfarenhet av båthantering
• Grundläggande färdighet i dataloggning, annotering eller hantering av kalkylblad
• Erfarenhet av principer för djurvälfärd eller etisk djurhantering
• God samarbetsförmåga och kommunikativa färdigheter
• Tidigare deltagande i fältbaserad ekologisk eller fiskerelaterad forskning
Vi söker en person som är pålitlig, självgående och kan arbeta självständigt både i fält och i laboratoriemiljö. Den sökande ska kunna ta ansvar för tilldelade arbetsuppgifter och utföra dem med hög noggrannhet och professionalism. Starka praktiska färdigheter och trygghet i att utföra procedurer på egen handAnställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning i 6 mån under perioden 260301-260831.
Anställningens omfattning: 40%
Kontaktperson: Kaj Hulthén, forskare, kaj.hulthen@biol.lu.se
Instruktioner för ansökan
Ansökan bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 360 forskarstuderande och 700 anställda.
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
