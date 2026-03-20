Projektassistent i biologi
2026-03-20
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter
Fångst, ringmärkning, blodprovstagning och biometriinsamling av trastsångare (Kvismaren i Närke) och lövsångare (Västerbottens län)Publiceringsdatum2026-03-20Kvalifikationer
- Mastersexamen i Biologi
- Genomgången utbildning i försöksdjurshantering, t ex "Laboratory Animal Science for Researchers - Birds".
• Gedigen erfarenhet av att hitta fågelbon hos frihäckande arter av tättingar.
- Väl förtrogen med nätfångst och ringmärkning av fåglar, blodprovstagning samt montering av sändare.
- Svenska och engelska i tal och skrift
- Giltigt svenskt körkort då vi använder oss av bil för att ta oss ut i fält.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till ex. god samarbetsförmåga, driv och självständighet.Anställningsvillkor
Tidsbegränsad heltidsanställning för perioden 1 maj - 31 juli 2026.
Kontaktperson: Staffan Bensch (staffan.bensch@biol.lu.se
).
Instruktioner för ansökan
Ansökan bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom astronomi, biologi fysik, geovetenskap, kemi, matematik, medicinsk strålningsfysik, miljövetenskap och naturgeografi. Verksamheten bedrivs inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 900 studenter, 330 forskarstuderande och 730 anställda.
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Staffan Bensch, professor staffan.bensch@biol.lu.se 070-6827864
