Projektassistent i analys av skogliga modelldata
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Beskrivning av arbetsplatsen
Anställningen är vid avdelningen för Förbränningsfysik vid Lunds universitet. Aerosolforskargruppen studerar atmosfäriska aerosolpartiklar och deras påverkan på klimat och luftkvalitet med hjälp av in-situ- och satellitmätningar, processmodellering och global modellering. Gruppen är en del av det strategiska forskningsområdet MERGE (https://www.merge.lu.se)
med fokus på klimatmodellering. Aerosolforskning har bedrivits i Lund sedan 1970-talet och är idag ett profilerat forskningsområde vid LTH, se hemsida: https://www.lth.se/english/research/profile-areas/aerosols/.
Avdelningen har cirka 70 medarbetare och är belägen i Enoch Thulin-laboratoriet vid Fysiska institutionen. Vi verkar aktivt för en vänlig och stödjande arbetsmiljö, med en trivselgrupp som arrangerar sociala aktiviteter såsom spelkvällar och utflykter.
Assistenten kommer vara knuten till modelleringsarbetet inom avdelningen och arbeta med modelldata om hur skogarna släpper ut organiska gaser till luften, så kallade terpener och hur dessa utsläpp påverkar halterna vid olika mätstationer, med vilka modellernas resultat valideras. Med hjälp av detta kan man utröna huruvida olika emissionsdatabaser av terpener är osäkra och behöver förbättras, för att i framtiden bättre kunna simulera atmosfäriska halter och de luftburna aerosolpartiklar dessa ämnen bildar och med vilka klimatet kraftigt påverkas. Tjänsten finansieras med Horizon Europe projektet CLIMB-FOREST, vilket syftar till att föreslå alternativa skogsskötselformer för ett framtida ressilient och klimatkylande skogsbruk i Europa.
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Du kommer att arbeta med utvärdering av tre olika emissionsdatabaser och jämföra med uppmätta emissioner av terpener för att förstå hur utsläppen beror på väder och andra förhållanden, så att det går att förstå hur osäkra emissionsdatabaserna är och vad man kan göra för att de ska närma sig de uppmätta. Det görs en analys av hur de osäkra emissionerna fortplantar sig i osäkerheter kring modellerade terpener med atmosfärsmodellen ADCHEM genom en jämförelse med uppmätta halter. Terpenerna bidrar till aerosolpartikelbildning, och därmed fortplantar sig även felaktigheter i emissionsdatabasen av terpener även i osäkerheter i modellerade aerosolhalter, vilka även de jämförs med uppmätta data.
Du kommer vidare att jobba med mätdata vid de svenska skogsstationerna Hyltemossa och Norunda och finländska Hyytiälä för att jämföra modellerade med uppmätta emissioner och koncentrationer. Det ingår då en analys i lämpligt analys- och visualisationsverktyg för att åskådliggöra förhållandena vid stationerna och över modellerade halter.
Du ska inte köra eller utveckla modeller eller utföra nya mätningar. Arbetsuppgifter omfattar även att skriva vetenskapliga publikationer relaterade till forskningen. Du förväntas delta i projektmöten och presentera resultat vid vetenskapliga konferenser.Publiceringsdatum2026-05-05Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
Masterexamen från närliggande forskningsområde.
Modelleringserfarenhet.
Kunskap i programmering för analys av mätdata och visualisering.
Erfarenhet från vetenskaplig publicering och deltagande vid konferenser.
Arbetet kräver självständighet och samarbetsförmåga.
Meriterande för anställningen är:
Erfarenhet av utvärdering av ADCHEM modelldata av terpener och aerosolpartiklar.
Erfarenhet av datautvärdering av uppmätta terpenemissioner, halter och aerosolpartiklar, särskilt partikelantalsstorleksfördelningen vid olika fältstationer i Norden.
Det är meriterande om assistenten har arbetat med flera olika emissionsdatabaser av terpener.
Utbildning inom trädfysiologi.Anställningsvillkor
Anställningen är tidsbegränsad med omfattningen 100 % med tillträde den 1 september 2026, eller enligt överenskommelse och pågår under 3 månader.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc)".
LTH - Lunds Tekniska Högskola - är en del av Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 12 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare - varav många verkar inom världsledande profilområden - omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi - till nytta för världen.
Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
