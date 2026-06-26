Projektanställning som studie- och yrkesvägledare
Varbergs kommun, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen / Yrkesvägledarjobb / Varberg Visa alla yrkesvägledarjobb i Varberg
2026-06-26
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Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision – att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för arbetsbefrämjande åtgärder, integrationsfrågor och utbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå. Här skapar vi förutsättningar för det livslånga lärandet och möjligheter för individen att utvecklas, studera och nå egen försörjning. Vi bidrar också till ett livskraftigt näringsliv genom att tillvarata utvecklingsbehov i näringslivet och skapa projektsatsningar, nätverk och mötesplatser där utbildning och näringsliv kan mötas.
Vuxenutbildningen är en del av VIA (Vuxenutbildningen, integrationsenheten och arbetsmarknadsenheten) och ingår i Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. VIA stödjer människor i processen till att nå sina drömmar genom nytänkande, framåtanda, kunskap och mod.
Vill du bidra med din energi och ditt engagemang tillsammans med oss nu när vi fått beviljat ESF medel för ett projekt med fokus på unga 16-29 år som varken arbetar eller studerar?
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Tjänsten avser i första hand en projektanställning inom ESF-projektet. Det finns även möjlighet till ett utökat uppdrag genom vikariat inom vuxenutbildningens ordinarie verksamhet under pågående föräldraledighet.
I dina primära arbetsuppgifter inom ESF-projektet ingår att ge individuell studie- och karriärvägledning till deltagare utifrån deras förutsättningar, intressen och mål. Du kartlägger kompetenser, erfarenheter och framtidsplaner samt informerar om utbildningsvägar, behörighetskrav och möjligheter till studier. Arbetet omfattar också stöd i ansökningsprocesser till utbildningar, planering och genomförande av workshops inom exempelvis studieteknik och framtidsval samt samverkan med utbildningsanordnare, myndigheter och andra relevanta aktörer. Inom projektet används bland annat metoderna BIP, Case Management, Supported Employment, WRI och I Feel Like Im Heard.
Vikariatet riktas mot vuxenutbildningens samtliga målgrupper. I denna del av uppdraget ingår att ge service och vägledning via telefon och e-post kring vuxenutbildningens utbildningsutbud, ansökningsprocesser, behörighetsfrågor, betygsbeställningar och studieplanering. Arbetet omfattar även individuell vägledning kring studier och yrkesval.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från studie- och yrkesvägledarprogrammet. Du har ett genuint intresse för att vägleda och stödja människor i deras studie- och yrkesval och trivs i en roll där individens utveckling står i fokus.
Målgruppen består främst av unga vuxna som av olika skäl står långt från studier och arbete. Det kan exempelvis handla om psykisk ohälsa, funktionsnedsättning, utomeuropeisk bakgrund eller erfarenheter av utanförskap kopplat till HBTQI-identitet. Därför är det viktigt att du har ett inkluderande och relationsskapande förhållningssätt samt förmåga att möta människor utifrån deras individuella behov och förutsättningar.
Du arbetar utifrån deltagarens egen motivation och beredskap till förändring och använder ett coachande, utforskande och stärkande arbetssätt. Du har förmåga att skapa förtroendefulla relationer, bidra till realistiska och motiverande studie- och karriärvägar samt anpassa insatser efter individens behov. Arbetet sker i nära samverkan med jobbcoach, fritidscoach, projektledare och andra aktörer, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga och flexibilitet samtidigt som du kan arbeta självständigt och strukturerat.
Dokumentation och rapportering i verksamhetens system ingår som en naturlig del av arbetet. Viss kvällstjänstgöring kan förekomma.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, projektverksamhet eller vägledning av personer som står långt från studier och arbete.
Inom vikariatet som omfattar vuxenutbildningens ordinarie verksamhet kan arbetsbelastningen under telefontid periodvis vara hög. Detta kräver att du snabbt kan söka, värdera och förmedla information på ett professionellt och korrekt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår verksamhets värderingar.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-09-01 , upphör: 2029-06-30 .
För att din ansökan ska fungera korrekt i vårt rekryteringssystem ber vi alla sökande, inklusive interna, att använda sin privata e-postadress vid ansökan.
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, till exempel genom medborgarskap inom EU/EES/Schweiz eller giltigt tillstånd att vistas och arbeta här eller undantag från det. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334395". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs Kommun
(org.nr 212000-1249)
432 80 VARBERG Arbetsplats
Varbergs kommun, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Kontakt
Henriette Hammar henriette.vigsnaes.hammar@varberg.se +46340697072 Jobbnummer
9980699