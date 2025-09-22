Projektadministratör till Fivefour Structure
2025-09-22
Är du en strukturerad och noggrann person som trivs i en roll där du får vara spindeln i nätet? Vill du arbeta i en dynamisk miljö där du får stötta projektledare och bidra till framgångsrika projekt? Då kan rollen som Projektadministratör hos Fivefour Structure vara rätt för dig!
Om uppdraget
Vi söker nu en Projektadministratör för ett konsultuppdrag via Manpower. I rollen kommer du att vara en viktig del av projektorganisationen och stötta i det dagliga arbetet. Uppdraget innebär ett nära samarbete med projektledare och andra funktioner i verksamheten.Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
* Administrativt stöd i projekt, inklusive dokumentation och rapportering
* Planering och uppföljning av projektaktiviteter
* Mötesbokningar, protokollföring och distribution av material
* Hantering av projektverktyg och uppföljningssystem
* Övriga administrativa uppgifter kopplade till projektverksamhetenProfil
Vi söker dig som är noggrann, serviceinriktad och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du har god administrativ förmåga och kan organisera och prioritera ditt arbete.
* Erfarenhet av administrativt arbete, gärna i projektmiljö
* Goda kunskaper i Officepaketet (Word, Excel, PowerPoint)
* Goda kommunikativa färdigheter i svenska och engelska, både i tal och skrift
* Erfarenhet från teknisk bransch eller projektintensiva organisationer är meriterande
Om Manpower
Manpower är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag. Genom oss får du tillgång till ett brett nätverk av arbetsgivare och uppdrag, samtidigt som du har tryggheten av en anställning. Vi brinner för att matcha rätt kandidat med rätt uppdrag och ge våra konsulter möjlighet att utvecklas i sina yrkesroller. Ersättning
