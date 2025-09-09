Projektadministratör
Om Stockholm Exergi och BECCS
Stockholm Exergi inledde 2016 ett utredningsarbete kring möjligheten att bygga en anläggning för avskiljning av koldioxid ur rökgaserna från det biobränsleeldade kraftvärmeverket i Värtan (KVV8) - så kallad Bio Energy Carbon Capture and Storage (BECCS).
De tidiga studierna resulterade i valet av en teknisk lösning baserad på Hot Potassium Carbonate (HPC). Med stöd från Energimyndigheten fortsatte fördjupade studier, och 2020 fattades beslut om att genomföra en förstudie för att möjliggöra en fullskalig bio-CCS-anläggning.
Den preliminära tidplanen innebär att anläggningen ska vara i drift inom fyra år. För att nå dit krävs bland annat tillståndsprocesser, energieffektiv utformning av anläggningen, avtal kring transport och lagring av koldioxid samt säkerställd finansiering.
Om rollen
Som Projektadministratör i BECCS blir du en nyckelperson i projektorganisationen och stöttar teamet med ett brett spektrum av administrativa och koordinerande arbetsuppgifter. Rollen är varierande och kräver flexibilitet, struktur och en serviceinriktad inställning.
I rollen ingår bland annat att:
Skapa inköpsrekvisitioner, utöka inköpsordrar samt avsluta/stänga inköpsordrar
Planera och genomföra inköpsrekvisitioner
Hantera avtal och inköp
Följa upp fakturor gentemot avtal, inköpsordrar, tidssedlar och konsulter
Ta emot och registrera inleveranser av fakturor
Kontrollera inkommande fakturor och sköta löpande fakturahantering
Agera support i IFS till projektorganisationen
Stötta projektledare/delprojektledare med planering och strukturering
Boka och planera tjänsteresor samt hantera reseräkningar
Vara behjälplig vid planering av tjänsteresor
Koordinera och beställa IT-system samt hantera behörigheter
Boka möten och konferenser
Hantera och boka utbildningar för PMO-personal inklusive konsulter
Skriva protokoll och sköta mötesadministration
Hantera Projectplace/SharePoint Online - behörigheter, mappstrukturer och projektdokumentation
Skapa, flytta och hantera mappar i DM/SharePoint
Publicera och uppdatera projektinformation på intranätet
Hantera resursanskaffning för konsulter via Magnit
Bistå med introduktion för nya projektspecifika konsulter och säkerställa att de får tillgång till systemverktyg
Avsluta systembehörigheter när konsulter lämnar projekten
Ge administrativt stöd till projektcontroller
Obligatoriska krav
Erfarenhet från en liknande roll inom projektadministration eller koordinerande tjänst
God förmåga att arbeta strukturerat och hantera flera arbetsuppgifter parallellt
Flytande svenska och engelska i tal och skrift (engelska används som arbetsspråk i projektet)
Vana vid att arbeta i komplexa och snabbrörliga projektmiljöer
Självgående arbetsstil med förmåga att ta ansvar och driva dina uppgifter framåt
God samarbetsförmåga och erfarenhet av att arbeta i team
Som person ser vi att du är:
Serviceinriktad, positiv och kommunikativ
Ansvarstagande och lösningsorienterad
Flexibel och anpassningsbar i en dynamisk arbetsmiljö
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Förmåga att skapa struktur även i hektiska situationer
Uppdragsinformation
Uppdragsperiod: 22/9-2025 till 22/9-2026, option 1+1år
Omfattning: 100%
Placeringsort: Stockholm
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
