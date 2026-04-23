Vill du jobba på en av Sveriges ledande mötesplatser för arkitektur, design och konsthantverk? Form/Design Center söker nu en strukturerad och engagerad projektadministratör till ett omfattande kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska socialfonden (ESF).
Projektet är en central del i utvecklingen av Form/Design Centers plattform Kunskapsforum för gestaltad livsmiljö och drivs i samarbete med Region Skåne och Regionmuseet i Kristianstad. Vi söker dig som vill vara med och säkerställa genomförandet av ett utvecklingsprojekt med fokus på kompetensutveckling, klimatomställning och livslångt lärande inom samhällsbyggnadssektorn.
Om rollen
I rollen arbetar du nära projektledning och innehållsansvariga och har en central funktion i att säkerställa att projektets administration, deltagarhantering och rapportering fungerar effektivt och korrekt enligt ESF:s regelverk. Detta är en operativ och varierad roll med fokus på administration, koordinering och uppföljning. Du bidrar till att projektet genomförs med hög kvalitet, god struktur och regelefterlevnad, vilket är avgörande för projektets framgång och finansiering.
Administrera deltagarintag, inklusive ansökningar, avtal och dokumentation.
Säkerställa korrekt hantering av deltagaruppgifter och närvarorapportering.
Samordna och följa upp de minimis-intyg och övrig obligatorisk dokumentation.
Ansvara för rapportering till finansiär (ESF).
Sammanställa statistik, indikatorer och underlag för uppföljning.
Koordinera kommunikation med deltagare, samarbetspartners och medverkande organisationer.
Medverka till planering och genomförande av utbildningar och aktiviteter.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av administrativt arbete i projekt, gärna inom offentlig eller EU-finansierad verksamhet.
Arbetar strukturerat, noggrant och självständigt.
Har god förmåga att hantera flera parallella processer.
Har ett gott öga för detaljer och kvalitetssäkring.
Är kommunikativ och trygg i kontakt med olika målgrupper.
Har god digital kompetens och vana att arbeta i administrativa system.
Meriterande
Erfarenhet av arbete i ESF-projekt eller andra EU-finansierade projekt.
Kunskap om statsstödsregler, särskilt de minimis.
Erfarenhet av uppföljning, indikatorarbete och rapportering.
Dokumenterad vana att skriva.
OMFATTNING / ANSÖKAN
Projektanställning 50 %. 24 månader (med ev. möjlighet till förlängning/utökning).
Placering i Malmö, Form/Design Center.
Start den 1/9 2026 eller enligt överenskommelse.
Skicka din ansökan senast den 10 maj 2026:jobb@formdesigncenter.com
Ansökan ska innehålla följande
CV där din administrativa erfarenhet, vana av projektarbete och arbete i digitala system framgår tydligt (max två A4-sidor) samt relevanta intyg.
Personligt brev som specificerar varför du söker tjänsten utifrån din erfarenhet av koordinering, struktur och noggrannhet. Ange här om du söker tjänsten på 50 % eller om du söker den kombinerade heltidstjänsten (100 %) utifrån din kompetens även som arkitekt/innehållskoordinator (max en A4-sida).
Beskrivning av din administrativa profil där du kort redogör för din erfarenhet av regelefterlevnad, rapportering eller hantering av komplex dokumentation (max en halv A4-sida).
Kontaktuppgifter till två referenser, gärna en tidigare chef och en kollega.
Om projektet
Denna tjänst är en del av det ESF-finansierade projektet "Kompetenslyft för hållbar samhällsbyggnad", en strategisk kraftsamling där vi växlar upp kunskapen om den byggda miljön för att rusta samhällsbyggnadssektorn i Sydsverige inför den gröna omställningen. Genom att fokusera på återbruk, cirkulära metoder och strategisk förvaltning skapar vi en brygga mellan akademi, antikvarisk expertis och praktisk tillämpning för yrkesverksamma i hela regionen.
Som en del av vårt team bidrar du till att etablera en plattform för livslångt lärande där yrkesintegrerade kurser, mentorskapsprogram och tvärdisciplinära nätverk förenas för att göra den befintliga miljön till vår viktigaste resurs och säkerställa en hållbar, vacker och inkluderande gestaltning av framtidens livsmiljöer. Projektet drivs av Form/Design Center i nära samverkan med Region Skåne och Regionmuseet Skåne och medfinansieras av Europeiska unionen (ESF+) som en central satsning för att stärka kompetensförsörjningen och klimatomställningen i vår region.
Om Form/Design Center
Form/Design Center är en etablerad och föränderlig plattform där bransch, akademi, offentlig sektor och allmänhet möts kring frågor som formar våra livsmiljöer. Vi är av regeringen utsedda att verka som en nationell nod för politiken för gestaltad livsmiljö och är officiell partner i EU:s initiativ New European Bauhaus.
Vid frågor är du varmt välkommen att höra av dig till: angelica.akerman@formdesigncenter.com
