Om jobbet
Vi växer och vi söker nu en driven och strukturerad projektadministratör som vill ha en nyckelroll i verksamheten. Vår huvudsakliga verksamhet är inom yttre skötsel, där vi arbetar med kommuner, bostadsbolag och privata fastighetsägare.
Du kommer att arbeta nära ledningen och ansvara för kontoret, administrativa processer samt delar av våra projekt och personalplanering.
Om rollen
I rollen som projektadministratör är du spindeln i nätet. Du ser till att vardagen flyter på för både kunder och personal. Rollen kombinerar administration, planering, kundkontakt och förståelse för fastighetsskötsel.
Vår personal består främst av fastighetsskötare, och det är därför viktigt att du har grundläggande förståelse för hur arbetet inom yttre skötsel fungerar.
Arbetsuppgifter
Ansvara för det dagliga kontorsarbetet
Stötta Arbetsledaren i administrativa och operativa uppgifter
Hålla koll på och följa upp pågående projekt
Skapa, planera och uppdatera scheman
Vara kontaktperson för kundsupport och inkommande ärenden
Ha dialog med kunder, fastighetsägare och personal
Säkerställa struktur kring dokumentation, avtal och rutiner
Vi söker dig som:
Är strukturerad, självgående och lösningsorienterad
Har god organisatorisk förmåga och gillar ansvar
Är kommunikativ och serviceinriktad
Trivs med att ha många bollar i luften
Har god datorvana (Office/Google Workspace, schemaläggning m.m.)
Har grundläggande kunskap eller erfarenhet av fastighetsskötsel/yttre skötsel
Meriterande om du har jobbat med administration, bemanning, projekt eller kundsupport
Vi erbjuder
En central och viktig roll i ett växande företag
Nära samarbete med VD och ledning
Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt
En varierad och utvecklande arbetsvardag
Familjär företagskultur med korta beslutsvägar
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och personligt brev redan idag.
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att söka!
