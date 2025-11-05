Projektadministratör - Cytiva, Uppsala

Qrios AB / Kemiingenjörsjobb / Uppsala
2025-11-05


Nu söker vi en engagerad Projektadministratör till ett spännande uppdrag hos vår partner Cytiva i Uppsala. Uppdraget är det inledande konsultuppdraget hos QRIOS Life Science, med önskad start innan årsskiftet.

Som konsult hos QRIOS får du möjlighet att utvecklas snabbt och bygga erfarenhet i en dynamisk och global projektmiljö. Uppdraget sker på plats (on-site) i Uppsala och omfattar heltid.

2025-11-05

Om tjänsten
Som Projektadministratör blir du en viktig del av Manufacturing Science and Technology (MSAT)-teamet på Cytiva, som driver förändringsprojekt inom produktion - till exempel vid introduktion av nya produkter, förbättring av produktionsprocesser och fabriksöverflyttningar.

Du kommer bland annat att:
• Stötta projektledare med finansiell planering, uppföljning och resursplanering
• Medverka i det dagliga uppföljningsarbetet, inklusive tidplaner och mötesförberedelser
• Hantera access i Cytivas dokumentationssystem (PLM/Magic)
• Uppdatera arbetsinstruktioner och andra styrande dokument
• Skriva beslutsprotokoll och bistå vid workshops eller andra projektaktiviteter
• Vara flexibel och öppen för att ta dig an nya administrativa uppgifter i takt med att projekten utvecklas

Vem är du?
Vi söker dig som trivs i en koordinerande roll där ordning, servicekänsla och noggrannhet står i centrum. Du gillar att skapa struktur i komplexa projektmiljöer och uppskattar variation i arbetsuppgifterna.

Du har:
• Erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter, gärna inom projektorganisation
• Projekterfarenhet med teknisk eller R&D-inriktning
• Erfarenhet av dokumenthanteringssystem inom Life Science eller annan reglerad verksamhet
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, samt god vana vid Office-paketet och SharePoint

Det är meriterande om du dessutom har:
• Arbetat inom GMP eller annan reglerad verksamhet
• Naturvetenskaplig eller teknisk utbildning
• Erfarenhet av Cytivas system (Veeva, Magic)
• Tidigare arbetat på Cytiva eller i en global miljö med olika kulturer

Du är serviceinriktad, strukturerad och samarbetsorienterad, med ett gott öga för detaljer. Du tar egna initiativ och trivs i en dynamisk miljö där arbetsuppgifter kan förändras snabbt.

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1319".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Qrios AB (org.nr 556599-5999), http://www.qrios.se/

Arbetsplats
Qrios Life Science & Engineering AB

Kontakt
Hanna Peterson
hanna.peterson@qrios.se

Jobbnummer
9590760

