Projekt- / Serviceledare för Ternstedt Invent
Quattro Bemanning & Rekrytering AB / VVS-jobb / Norrköping Visa alla vvs-jobb i Norrköping
2025-12-22
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quattro Bemanning & Rekrytering AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Bakgrund
Q söker nu, på uppdrag av Ternstedt Invent, en Projekt- / Serviceledare inom installation som vill ta en nyckelroll i ett växande installationsteam. Rollen kombinerar teknik, kundkontakt, planering och ledarskap - och passar dig som vill göra verklig skillnad.
Du utgår från Norrköping, men kommer även att arbeta med kunder och projekt i Linköpingsområdet. Tjänsten är ny inom företaget, vilket innebär att du får möjlighet att påverka och forma arbetssätt. Ternstedt har redan kunder och montörer i gång - nu behövs du som kan projektleda mindre projekt och serviceuppdrag. Det är meriterande med ett etablerande kontaktnät i Norrköpingsområdet.
Om Ternstedt Invent - här får du mer än bara ett jobb
Ternstedt Invent är ett av regionens ledande installationsföretag inom El, VVS, Ventilation och Kyla. Med över 120 medarbetare på fem orter fortsätter verksamheten att växa och utvecklas.
Här erbjuds du En arbetsplats med lagkänsla, engagemang och korta beslutsvägar
Möjlighet att växa - med utbildningar, certifikat och utvecklingsplaner
Trygghet genom kollektivavtal, försäkringar och stabila villkor
Frihet under ansvar och möjlighet att påverka arbetssätt och kundrelationer
Nära samarbete med montörer, projektledare och servicepersonal
ArbetsuppgifterRollen - för dig som gillar kundkontakt, ansvar och möjlighet att påverka
Som Projekt- / Serviceledare ansvarar du för planering, bemanning, arbetsledning, kunddialog och genomförande av mindre serviceprojekt. Du är navet i den dagliga driften och får stort förtroende i att driva uppdrag från start till mål.
Exempel på arbetsuppgifter
Planera och bemanna serviceuppdrag
Ta hand om daglig kundkontakt och relationsbyggande
Hantera beställningar, order och resursfördelning
Fakturering och administrativ hantering
Göra mindre kalkyler och offertarbeten
Leda och koordinera personal i Norrköping och Linköping
KvalifikationerVi söker dig som... Har erfarenhet och god kunskap inom installationsbranschen med betoning inom VS
Trivs i en roll där du leder, koordinerar och skapar struktur
Är handlingskraftig, trygg i kommunikationen och lösningsorienterad
Har hög social kompetens och är bekväm i kundkontakt
Har erfarenhet av mindre offertarbete
Behärskar svenska i tal och skrift
Har god datavana och B-körkort
Meriterande
Ett upparbetat nätverk inom installationsbranschen
Erfarenhet inom El och Ventilation.
Villkor Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid, dagtid
Tillträde: Enligt överenskommelse - gärna snart
Utgångsort: Norrköping Publiceringsdatum2025-12-22Så ansöker du
I denna rekrytering arbetar Ternstedt Invent tillsammans med Q, ansvarig rekryteringskonsult Åsa Gustafsson, som du når på telefon 013-4703901.
Vill du vara med och utveckla framtidens installationstjänster i en växande organisation? Läs mer och sök tjänsten via www.qbemanning.se
Vi arbetar löpande med denna rekrytering, vänta därför inte med att söka.
Sista ansökningsdag fredag den 23 januari 2026.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För att din ansökan ska kunna behandlas ber vi dig därför att skicka in den via vår karriärsida Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quattro Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556719-9962), https://qbemanning.se/ Arbetsplats
Q AB Kontakt
Åsa Gustafsson asa.gustafsson@qsverige.se 0708233900 Jobbnummer
9659672