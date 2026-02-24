Projekledare fysisk säkerhet
2026-02-24
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
, Oxelösund
, Trosa
, Västervik
, Södertälje
Sveriges vackraste arbetsplats söker en
Projektledare fysisk och teknisk säkerhetmed placering i Norrköping eller eventuell annan placeringsort enligt överenskommelse
Fastighetsenheten ansvarar för att förvalta fastigheter, byggnader och inhyrda lokaler som krävs för myndighetens uppdrag. Enheten agerar hyresvärd, fastighetsägare och byggherre för av Sjöfartsverket ägda lokaler och fastigheter samt anslutande infrastruktur som kajer och säkerhetsskydd.
Fastighetsenheten ingår i Infrastrukturavdelningen som driver och underhåller de tekniska anordningar som finns i och kring Sjöfartsverkets farleder, slussar och kanaler samt utför service och installationer på teknisk utrustning på Sjöfartsverkets fartyg och båtar. Verksamheten inom avdelningen sker på flera platser i Sverige.
Fastighetsenheten har förvaltning av lokaler, byggnader och fastigheter som huvuduppdrag men bistår även övrig verksamhet med expertkompetens och resurser där det behövs.
Till Fastighetsenheten söker vi nu en projektledare för fysisk och teknisk säkerhet som tillsammans med Teknikförvaltare Säkerhet, byggprojektledare och förvaltare kommer att vara viktiga resurser i arbetet med att underhålla och utveckla det fysiska och tekniska säkerhetsskyddet i Sjöfartsverkets egna fastigheter och inhyrda lokaler.
Övergripande kravställningar avseende säkerhetsskydd hanteras av Sjöfartsverkets enhet för säkerhet och beredskap.

Dina arbetsuppgifter
Som projektledare för fysisk och teknisk säkerhet planerar och genomför du, vanligtvis på uppdrag av våra fastighetsförvaltare, allt ifrån mindre underhållsprojekt till omfattande investeringar och utvecklingsprojekt. Du har ett tight och nära samarbete med övriga kollegor i organisationen, såväl fastighetsförvaltare och byggprojektledare som experter inom säkerhet, brandskydd och kulturmiljö. Du ansvarar som projektledare för tidplan, kostnader och leverans av resultat. Du rapporterar till fastighetschef, projektägare eller styrgrupp, ger förslag på handlingsalternativ och beslutar om åtgärder och användning av resurser inom ramen för projekten. Sjöfartsverket arbetar i projektmodellen PPS.
Förvaltningsobjekten finns längs kusterna i hela landet, varför arbetet innebär en del resor.
I uppdraget ingår även att aktivt stödja Teknikförvaltare Säkerhet avseende centrala frågeställningar av förvaltningskaraktär.
Vem är du?
Vi söker dig som har god erfarenhet av projektledning av säkerhetstekniska anläggningar, god kunskap och förståelse avseende fysisk säkerhet enligt skyddsklasser samt god kunskap inom området säkerhetsteknisk utrustning. Du behöver också ha vana vid arbete med AB/ABT, AMA-standarder, SSF regelverk och BBR. B-körkort är ett krav då tjänsten innebär en del resor där bil kan vara transportmedel. Kunskap och erfarenhet av olika projektmodeller är ett krav, och det är meriterade med erfarenhet specifikt av projektmodellen PPS.
Det är meriterande om du har erfarenhet av rollen som offentlig beställare, LOU och entreprenadupphandling, samt har kunskap om juridik kring dessa frågor. Meriterande är också om du är certifierad behörig ingenjör för inbrottslarm, CCTV och automatiska brandlarmanläggningar.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Det är viktigt att du är driven och självgående, systematisk, kan planera och genomföra aktiviteter, och har förmågan att ha ordning och reda i dina projekt.
Du har lätt för att läsa in material och skapa dig en välunderbyggd uppfattning som du kan återge för andra på ett tydligt sätt. För detta fordras god förmåga att uttrycka dig välformulerat på svenska i både tal och skrift och att du behärskar även engelska i tal och skrift, då en del samarbetspartners kan komma att vara internationella. Du kommer att ha många kontakter, såväl internt som externt, varför det är viktigt att du samarbetar på ett lyhört sätt och har förmågan att skapa professionella och förtroendefulla relationer.
Varför ska du välja Sjöfartsverket?
Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn. Vår arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt - Sveriges vackraste arbetsplats. Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.
Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv, det kan till exempel finnas möjlighet till enskild överenskommelse om distansarbete några dagar i veckan. Vi har en tydlig identitet och ett starkt varumärke. Vi är en utvecklingsinriktad organisation och arbetar ständigt för att utveckla våra medarbetare samt för att upprätthålla våra nöjda kunder. Är vi rätt organisation för dig är det en självklarhet för dig att agera på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Vårt arbete utgår från den statliga värdegrunden, vi arbetar också aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering och ser det som en självklarhet att du delar vår uppfattning.
Hur och när?
Den här rekryteringen gäller en tillsvidareanställning som beräknas tillsättas snarast.
Intervjuer kommer att genomföras digitalt eller fysiskt, under mars/april.
Sjöfartsverket kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Sjöfartsverket.
Tjänsten kan komma att kräva svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras innan erbjudande om anställning.
Upplysningar:
Chef Henrik Pettersson, 010-478 54 70 eller henrik.pettersson@sjofartsverket.se
Fackliga företrädare:
Saco-S Patrik Wikand, OFR/ST Carl Cremonese, Seko Ib Bergström, samtliga kan nås via vår växel 0771-630000. Så ansöker du
Registrera din ansökan senast 22 mars 2026.
Diarienummer: 26-01669
