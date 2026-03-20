Project & Installation Coordinator

Svea Renewable Solar AB / Speditörsjobb / Mölndal
2026-03-20


På Svea Solar har vi en tydlig vision - att fixa planeten! Som Sveriges och en av Europas ledande aktörer inom energiteknik driver vi på energiomställningen med solenergi och smarta energilösningar.
Nu gör vi en stor satsning och söker tre Project & Installation Coordinators som får mandat att leda koordinationsarbetet i våra installationsprojekt och forma standarden för hur vi driver dessa i organisationen.
Om teamet och rollen
Vill du ha en roll där du inte bara följer en plan utan faktiskt äger den?
Som Project & Installation Coordinator kliver du in i en central roll där du driver installationsprojekt från start till mål och ser till att alla delar i leveransen sitter perfekt. Du är den administrativa spindeln i nätet mellan Sales, Installation och kund och har både mandat och ansvar att fatta beslut som håller projekten i rörelse.
Du planerar, löser knutar och ser till att varje projekt genomförs effektivt och med hög kvalitet. Du bidrar till att sätta standarden för hur vi driver projekt i regionen.
Din framtida kollega Pontus, Project & Installation Coordinator, berättar såhär om rollen:
"Jag tycker det är en rolig tjänst då den ena dagen är inte den andra lik. Det är ett högt tempo så dagarna går fort och det är många bollar i luften. Kontakten med kunder, samarbetspartners och kollegor är en viktig del i rollen och en viktig del för att få det dagliga arbetet att fungera som det ska. Man blir helt enkelt spindeln i nätet."
I rollen utgår du från kontoret i Göteborg (Mölndal).

Dina arbetsuppgifter
Som Project & Installation Coordinator på Svea Solar blir du hjärtat i våra installationsprojekt. Du har mandat att fatta beslut och styra, och blir den som får saker att hända i praktiken.
Ditt ansvar

Äga projektprocessen från start till slut - från föranmälan till nätägare till slutdokumentation till kund

Planera och styra resurser: fördela projekt och ärenden till team, säkerställa materialleveranser och budget, och se till att projekt genomförs enligt bästa praxis

Koordinera externa leverantörer - från ställningsfirmor till takläggare - och säkerställ att allt fungerar i tid och kvalitet

Driva kontinuerliga förbättringar i hur vi planerar, koordinerar och levererar projekt

Stakeholder management på hög nivå: vara länken mellan Sales, Installation (AC/DC) och kund, och kommunicera tydligt när omprioriteringar eller förändringar krävs

Godkänna och verifiera projekt inför fakturering och säkerställa att kunden får komplett slutdokumentation

Data och analys: stötta områdeschef med insikter och masterdata för att förbättra processer och beslut

Kort sagt - du får ägarskap, mandat och möjlighet att sätta standarden för hur Svea Solar driver sina installationsprojekt.
Är vi en god match?
Vi tror att du har

God erfarenhet av arbete inom koordinering, administration, kundservice eller projektledning

Erfarenhet av att planera, strukturera och följa upp flera parallella ärenden eller projekt

Goda kunskaper i Excel

Flytande svenska och god engelska i tal och skrift

En trygghet i att kommunicera tydligt och sätta ramar, även när det innebär att styra upp situationer eller hantera krävande kunder

(Rollen riktar sig till dig som har hunnit få viss arbetslivserfarenhet och är redo att ta nästa steg i ansvar.)
Det är meriterande om du också har

Erfarenhet från energibranschen, installations- eller byggrelaterad verksamhet

Arbetat med föranmälningar till nätägare

Erfarenhet från roller som produktionsplanerare, speditör eller liknande koordinerande funktion

Vana av att arbeta i snabbföränderliga och tempofyllda miljöer

Som person tror vi att du är strukturerad och organiserad, social och kommunikativ, och trygg i dialogen med både kunder, stresstålig och lösningsorienterad samt tydlig och trygg i ditt ledarskap i vardagen.
Life as a Power Shifter - Vad erbjuder vi dig
· Möjligheten att Make an Impact - ditt arbete bidrar direkt till att fixa planeten och driva energiomställningen.
• En värderingsdriven arbetsplats - läs mer om våra värderingar här.
• Chansen att äga dina resultat - - väx, ta ansvar och power up i takt med att vi och energibranschen utvecklas.
• En inkluderande kultur - olika perspektiv driver innovation, hos oss kan du vara dig själv och bidra med dina erfarenheter, identiteter och idéer.
• Trygga villkor - Tjänstepension, 30 semesterdagar, friskvårdsbidrag, parkering m.m.
• Flexibilitet/hybridarbete - jobba upp till två dagar i veckan hemifrån.
Vill du se hur livet hos oss faktiskt ser ut?
Vilka vi är
Svea Solar är en av Sveriges - och en av Europas - ledande aktörer inom energiteknik samt leverantör av solenergi och smarta energilösningar. Vi hjälper våra kunder att optimera sin energianvändning med solpaneler, värmepumpar, batterier, laddboxar, elavtal och vår egen mjukvara. Vi kallar det The Power Shift. Och vi som driver det framåt? Power Shifters.
Om vår rekryteringsprocess
Alla kandidater bedöms på lika villkor, med strukturerade frågor och tester via Alva Labs för att säkerställa en rättvis och inkluderande process - Diversity is key!

Läs mer om vår rekryteringsprocess här.
Redo att bli en Power Shifter? Vi går igenom ansökningar löpande, så vänta inte med att skicka in din!

