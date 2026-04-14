Project Manager
2026-04-14
Publiceringsdatum2026-04-14Om tjänsten
Uppdragsperiod: 26-apr-2026 - 31-dec-2026
Our customer is seeking an experienced Project Manager to lead the implementation of a new outsourcing partner. Focus on payroll UK, the outsourcing partner will be used in global countries.
A successful candidate will drive delivery across multiple workstreams and internal delivery teams, effectively managing external partners and vendors, to secure that all deliveries are meeting our ambitions, on-time and on-budget.
About the Role - Key Responsibilities
Stakeholder Management: Engage stakeholders in all required business departments, Digital & IT, Legal/privacy, to drive and secure commitment. Manage expectations and alignment across executive sponsors.
Project Planning & Governance: Develop and manage project plans, program and steering committee reporting. Establish the required fit-for-purpose project governance appropriate for an enterprise CDP implementation.
Benefit, Budget & Resource Management: Track project benefit realization, forecast and track costs, and manage resource allocation. Provide financial reporting to program management and steering committee.
Workstream Coordination: Organize, plan and manage parallel workstreams including multiple internal and external delivery agile teams. Manage dependencies and critical path.
Vendor & Partner Management: Coordinate payroll vendor/system integrator, and specialist partners together with Sourcing. Manage contracts, SOWs, and delivery milestones. Escalate and resolve issues across delivery teams.
Risk & Issue Management: Proactively identify and mitigate dependencies and risks e.g. data deliveries, integration challenges, vendor performance, or organizational change. Maintain mitigation plans and escalation paths and drive proactive actions.
Change Management: Partner with business leads on adoption planning, training, and operational handover. Ensure marketing and 'channel' teams are prepared to adopt and leverage the new capabilities.
Quality Assurance: Ensure deliverables meet requirements, regulatory approvals and quality standards. Coordinate UAT, data validation, and go-live readiness activities.
Location: Frösundavik
Work Mode: Hybrid (min. 3 days/week onsite)
Start: ASAP
Profile Requirements
Time systems: Solid experience with time reporting systems, including scheduling, approval flows, absence management, and working time calculations.
Payroll systems: Practical knowledge of payroll systems global, as well as an understanding of how data flows between payroll and integrated systems.
Agreement interpretation: Ability to interpret collective agreements, local agreements, and legislation, and translate them into correct system logic (e.g., premiums, overtime, working time rules).
IT knowledge: Basic technical understanding, strong system orientation, and experience working in complex IT environments.
APIs and integrations: Understanding of API functionality, data mapping, and how integrations between HR, time, and payroll systems are built, tested, and troubleshot.
5+ years in project management in complex, cross-functional environments.
Strong facilitation, leadership, and change management skills.
Strong skills in project/agile governance and hybrid delivery approaches.
Experience managing multi-vendor delivery with system integrators and specialist partners.
Om arbetsgivaren
Vi på 21Activa har över 30 års samlad erfarenhet inom bemanning och rekrytering.
Med fokus på lager, logistik, transport och administration hjälper vi företag i Stockholm, Uppsala, Roslagen och Mälardalen att hitta rätt kompetens.
Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal som står för trygghet och engagemang. När våra medarbetare mår bra skapas de bästa resultaten för våra kunder.
