Project Engineers till Coromatic

Trivs du i en roll där du får bidra till och säkerställa att projektverksamheten uppnår sina projektmål?
Då har du hittat rätt!
Vi söker erfarna och drivna Project Engineers till något av våra kontor i Stockholm, Göteborg eller Östersund.
Du kommer att arbeta med ekonomi- och planeringsstyrning i våra entreprenadprojekt inom affärsområdet Datacenter och reservkraft.
Som Project Engineer är du en av nyckelspelarna i projekten då du bistår Projektledare och Business Controller så att projektmål kan uppnås avseende ekonomi, leverans, tid, kvalitet, och nöjd kund.
I rollen ingår att:
• Bistå Business Controller och Projektledare med projektekonomi, sammanställning och uppföljning av ekonomiska rapporter och utredningar.
• Stötta såväl Projektchef som Projektledare kring upprättande av tidplan och ekonomiavstämningar, produktionskalkyler, ÄTA-hantering.
• Uppföljning och granskning av kontraktshandlingar och styrande dokument.
• Bistå med inköp till projekten i samverkan med projektledare och tekniska experter.
• Stötta i flera projekt samtidigt och arbetar tillsammans i ett team.
• En viktig del i rollen är att vara en koordinerande funktion/roll gällande administration och dokumentation i projekten.
• Utöver det interna kontaktnätet kommer du också att ha löpande kontakt med underentreprenörer och kunder.
Vem är du?
För att kunna utföra jobbet på bästa sätt ser vi att du har med dig:
• Eftergymnasial utbildning inom bygg, ekonomi eller annan relevant inriktning.
• Erfarenhet från en liknande roll och har varit involverad i att arbeta med ekonomi, planeringsstyrning och tidsplanering sedan tidigare.
• Erfarenhet från prognosarbete - löpande kostnadsavstämning
• Vana att arbeta med projektdokumentation.
• Vana att arbeta med projektinköp.
Vi letar efter dig som har ett öga för detaljer och är mån om att leverera med hög kvalité. Du har en god förmåga att planera och strukturera ditt arbete och kan självständigt leda möten samt driva dina arbetsuppgifter framåt.
B-körkort är ett krav samt att du behärskar svenska och engelska väl i tal och skrift.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och som person ser vi att du är en lagspelare som förstår att ditt enskilda bidrag är viktigt för projektets framgång.
Du erbjuds
• Ett ansvarsfullt och utvecklande jobb där du får vara med och bidra till ett motståndskraftigt och hållbart samhälle
• Jobba i en organisation som genomsyras av förtroende och frihet under ansvar
• Flexibel arbetsplats med förtroendearbetstid och möjlighet till distansarbete 2 dagar/veckan
• Generösa förmåner såsom friskvårdsbidrag, bidrag till hemmakontor och sommararbetstid
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass, vilket i detta fall ställer krav på svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning och registerkontroll. Säkerhetsprövningen görs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Om Coromatic
Coromatic säkrar tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation för verksamhetskritiska anläggningar. Vi tillhandahåller hög tillgänglighet och produktivitet för våra kunder, vi räddar liv genom oavbruten drift 24/7, och optimerar energianvändningen för minsta möjliga miljöpåverkan. Coromatic har mer än 800 anställda och har levererat lösningar och tjänster till mer än 5000 företag i Norden. Coromatic är en del av E.ON koncernen.
Vi är har mycket engagemang, resultatfokus och hög tillit till varandra. Vi söker nu en kollega som precis som vi gillar att ha kul på jobbet.
Låter detta som rätt match för dig? Vi ser fram emot din ansökan!
Har du frågor om tjänsten? Kontakta gärna rekryterande chef Carl Arnstad, Head of Project Management, carl.arnstad@coromatic.se
