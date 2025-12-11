Project Coordinator
2025-12-11
Uppdragsperiod: 12 januari 2026 - 31 december 2026
Plats: Södertälje (hybrid, ca 50 % distans)
Omfattning: 100 %
Språk: Svenska & engelska på professionell nivå
Vi söker nu en erfaren Project Coordinator som vill arbeta i en projektmiljö där både affärsverksamhet, IT och styrning möts. I rollen får du en central funktion i att stötta projektledare, koordinera projektaktiviteter, hantera administration och säkerställa tydlig kommunikation mellan projektets olika delar.
Uppdraget passar dig som har erfarenhet från projekt inom bank, finans eller redovisning i kombination med IT, och som trivs i en miljö som präglas av komplexa beroenden, högt tempo och internationella kontaktytor.
Om rollen
Som Project Coordinator arbetar du nära projektledaren och ansvarar för projektadministration, löpande uppföljning, koordinering och transparens inom projektets omfattning. rollen kräver förmåga att hantera många parallella arbetsuppgifter och att bidra till struktur, tydlighet och framdrift i arbetet.
Du kommer även att spela en viktig roll i planering och genomförande av PI-planning tillsammans med IT-organisationen samt stötta vid riskhantering och framtagande av riskmitigeringsplaner. Uppdraget är varierat och kräver både analytisk förmåga och ett proaktivt, kommunikativt arbetssätt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Stötta projektledaren i administration, koordinering och projektstyrning
Följa upp egna ansvarsområden och säkerställa leveranser enligt plan
Förbereda och medverka i PI-planning tillsammans med IT-avdelningen
Säkerställa tydlig kommunikation och transparens inom projektet
Stötta i riskhantering och framtagande av mitigationsplaner
Bidra till uppföljning, rapportering och struktur i projektets arbetsprocesser
Samarbeta med projektets intressenter, både internt och externt
Delta i projektmöten och säkerställa dokumentation och uppföljning
Kvalifikationer (skallkrav)
Utbildning inom ekonomi, företagsekonomi, teknik eller motsvarande
Flera års erfarenhet av projektkoordinering inom bank/finans/redovisning i kombination med IT
Erfarenhet av projektadministration och koordinering i större organisationer
God förståelse för finans- och redovisningsrelaterade frågor
Erfarenhet av riskhantering i projektmiljö
Mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska
Förmåga att arbeta i en internationell, snabbföränderlig och dynamisk miljö
Meriterande kompetenser
Erfarenhet av PI-planning
Kunskap inom accounting och ekonomiprocesser
Erfarenhet av att arbeta med IT-nära projekt i matrisorganisationer
Publiceringsdatum2025-12-11Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Är prestigelös, samarbetsorienterad och trivs i en roll med många kontaktytor
Har hög egen drivkraft och förmåga att ta ansvar för leveranser
Är strukturerad, tydlig och van att skapa ordning i komplexa projekt
Arbetar proaktivt och hittar lösningar även under högt tryck
Är kommunikativ och bygger goda relationer över team- och funktionsgränser
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar erfarna specialister med uppdrag där deras kompetens skapar tydliga resultat. Vårt fokus är kvalitet, långsiktighet och att skapa goda förutsättningar både för konsulter och uppdragsgivare genom tydlighet, professionalism och hållbara relationer.
