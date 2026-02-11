Project Controller | Siemens | Finspång
Är du en strukturerad och analytisk project controller som vill arbeta nära verksamheten och bidra till en stabil och effektiv ekonomisk styrning i omfattande byggprojekt? Vi på Jefferson Wells söker nu en Project Controller för ett konsultuppdrag hos Siemens i Finspång. I rollen får du en viktig funktion inom projektens ekonomiska uppföljning, analys och styrning - med särskilt fokus på kvalitet, tydliga processer och IFRS-efterlevnad. Vi ser fram emot din ansökan!
Ort: Finspång
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Uppdragslängd: 6 månader, med god möjlighet till förlängning
Om jobbet
Som Project Controller kommer du att vara en nyckelperson i kundens större byggprojekt. Du arbetar nära projektledare och ansvarar för att ge stöd i budgetarbete, prognoser, ekonomiska analyser och löpande uppföljning. Rollen passar dig som trivs med att kombinera struktur, analys och samarbete, och som vill arbeta proaktivt för att säkerställa att projekten följer tidsplan, budget och IFRS.
I rollen ingår bland annat att:
Stödja projektledare i framtagning och uppföljning av forecast (FC), budget, betalplaner och ekonomiska mål
Genomföra löpande ekonomisk uppföljning av stora byggprojekt
Säkerställa korrekt redovisning samt följa upp projektens milstolpar
Bidra till utveckling av rutiner och arbetssätt inom projektekonomi
Ta fram analyser och rapporter till projekt- och ledningsgrupper
Den vi söker
Vi söker dig som har ett analytiskt öga, god förståelse för projektstyrning och ett intresse för att arbeta nära verksamheten. Du trivs med att driva ekonomiska processer framåt, tar ansvar för dina leveranser och är trygg i att kommunicera ekonomisk information på ett tydligt sätt. Du samarbetar gärna med många kontaktytor och uppskattar möjligheten att bidra till både struktur och utveckling.
För rollen ser vi gärna att du har:
Akademisk utbildning inom ekonomi eller motsvarande kompetens
Erfarenhet som projektcontroller/projektekonom inom bygg- eller anläggningsprojekt
God förståelse för projektstyrning och ekonomiska uppföljningsprocesser
Starka analytiska färdigheter och förmåga att presentera komplex information tydligt
God kommunikativ förmåga och vana av samarbete
Meriterande:
Erfarenhet av SAP eller andra större affärssystem
Erfarenhet från större komplexa projektorganisationer
Om Jefferson Wells:
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb.
