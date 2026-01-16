Project And Travel Administrator At Hvdc
Tycker du om administration och vill arbeta i en organisation som kännetecknas av spännande projekt, framgångsrika leveranser och en fantastisk teamkänsla? Då är detta din möjlighet!
Vårt team för projekt- och reseadministration söker dig som vill stödja projekt och resor för HVDC. Vi erbjuder dig ett fantastiskt team, mycket eget ansvar, ett företag fullt av fantastiska människor och många möjligheter att utvecklas, både personligt och professionellt.
Vi är intresserade av att lära oss mer om dig och vad du kan bidra med, så tveka inte att ansöka även om du inte uppfyller alla krav.
Dina ansvarsområden
Resebokningar och arrangemang inom projekt och HVDC-organisationen.
Kommunicera och samarbeta med andra lokala och globala administratörer i organisationen.
Vara en partner och ha nära samarbete med projektteamet och projektledarna i det operativa arbetet för att skapa förutsättningar för effektivitet och kvalitet.
Ansvara för visumansökningar samt ansökningar om integritet och efterlevnad.
Hantera korrespondens för kommersiella ändamål mellan Hitachi Energy och våra kunder.
Arbeta lokalt och globalt med strategiska initiativ för att skapa ännu bättre medarbetar- och kundupplevelser.
Koordinera konferenser och möten med både interna och externa intressenter.Publiceringsdatum2026-01-16Bakgrund
Erfarenhet och intresse av administration och service är en fördel i denna position.
Koordinations- och struktureringsförmåga för att hantera olika uppgifter samtidigt.
Du har ett proaktivt tänkesätt för att förutse både utmaningar och möjligheter.
God kommunikationsförmåga och önskan att arbeta i en dynamisk och multikulturell miljö.
Självdriven i en snabb miljö med förmåga att ta egna initiativ.
Eftersom du kommer att vara en del av en global verksamhet krävs flytande engelska och svenska, både i tal och skrift.
Vad vi erbjuder
Kollektivavtal
Flexibla arbetstider
Företagshälsovård och friskvårdsbidrag
Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy, inom Sverige såväl som globalt
Utbildningar och kurser som bidrar till personlig och professionell utveckling
Diversifierat företag med över 70+ nationaliteter representerade inom den svenska organisationen
Kompletterande bidrag vid föräldraledighet
Förmånsportal med över tusen förmåner och rabatter
Ytterligare förmåner kan vara kopplade mot den specifika tjänsten
Mer om oss
Gå med i Hitachi Energy och arbeta i ett team som är engagerat i att skapa en framtid där innovativa digitala teknologier möjliggör större tillgång till renare energi. Vill du vara en del av vår resa? Ta då chansen och ansök idag!
Rekryterande chef Camilla Lindberg, camilla.lindberg@hitachienergy.com
, svarar gärna på dina frågor om tjänsten. Fackliga representanter - Sveriges Ingenjörer: Mikael Hjort, +46 107-38 29 86; Unionen: Fredrik Holmgren, +46 107-38 21 85; Ledarna: Frank Hollstedt, +46 10 7387043. Alla andra frågor kan riktas till Talent Partner Eva Schölin, eva.scholin@hitachienergy.com
. Så ansöker du
