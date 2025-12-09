Programplanerare vid LTH
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Enheten för programplanering ingår i Utbildningsavdelningen vid LTH:s kansli och består i dagsläget av 12 medarbetare.
Vi som arbetar här har många olika kontaktytor och samarbeten, både inom avdelningen och mot övriga LTH och Lunds universitet. I Utbildningsavdelningen ingår även antagning, schemaläggning och examen. På avdelningen har vi ett nära samarbete och strävar efter att ha en trivsam arbetsplats där det finns utrymme att utvecklas och utveckla vårt arbete. Utöver det så har LTH:s kansli en aktiv trivselgrupp, som arrangerar olika aktiviteter och som bidrar till vårt goda arbetsklimat.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Vi tillämpar även Lunds universitets avtal om distansarbete, vilket kan ge möjlighet att till viss del arbeta på distans.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss: https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Programplaneraren är vanligen administrativt ansvarig för koordinering av en eller flera programledningar. Programledningar har till uppgift att ansvara för utveckling och kvalitet i våra utbildningsprogram. Som programplanerare kan du ingå i en eller flera programledningar.
I det arbetet ingår huvudsakligen:
- Beredning av ärenden
- Uppföljning av programmens arbete
- Utbildningsutbud
- Handläggning av individärenden
- Kontakt med institutioner i utbildningsfrågor
- Kontakt med andra program och programplanerare samt med ledning, andra funktioner inom organisationen och studenter
- Utveckling av rutiner och administrativa processer tillsammans med dina kollegor.
Du kommer i din roll ha ett särskilt ansvar för en rättssäker handläggning och att programledningarna följer de lagar, förordningar och administrativa regler som gäller för högskolesektorn och Lunds universitet. Kommunikation och lösningsfokus är viktiga delar i vårt dagliga arbete.
Arbetet är komplext och följer en årscykel som innebär att många till synes avgränsade delar hänger samman och hur de utförs har stor betydelse för helheten. Arbetet förutsätter god förmåga att kunna planera, organisera och prioritera samt innebär mycket kontakter med såväl studenter som anställda inom olika delar av verksamheten.
Även andra arbetsuppgifter inom utbildningsadministration kan förekomma.Publiceringsdatum2025-12-09Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- Utbildning på högskolenivå eller utbildning och/eller erfarenhet som kan anses motsvarande
- Väl utvecklad organisatorisk- och administrativ förmåga
- Erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter vid högskola/universitet
- Erfarenhet av arbete med studieadministrativa individärenden, t.ex. tillgodoräknadeärenden
- God förmåga och erfarenhet av att arbeta i olika studieadministrativa system
- Goda kunskaper om de regelverk som gäller för högskolesektorn
- Goda kunskaper i svenska och engelska.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som har god förmåga att arbeta självständigt med sina arbetsuppgifter samt har en god förmåga att kunna samarbeta och kommunicera med många personer i olika roller. Du har en god förmåga att strukturera och prioritera arbetsuppgifter samt kan hantera en arbetssituation där många olika arbetsuppgifter ska lösas parallellt i en dynamisk verksamhet, med tidvis högt tempo. Vi ser vikten av att du är initiativtagande och serviceinriktad.
Meriterande för anställningen är:
- Erfarenhet av arbete med utbildningar inom teknikområdet.
Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka det administrativa arbetet inom enheten samt bidra till dess framtida utveckling.Övrig information
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Så här söker du
Ansökan skickas in via vårt rekryteringssystem. På LTH arbetar vi med kompetensbaserad rekrytering och du kommer ombes att svara på frågor under din ansökan. Frågorna 1-10 ställs av Lunds Universitet i samtliga rekryteringar och används för statistik; vi förväntar oss inte att du har en doktorsexamen för den här tjänsten.
Frågor som är kopplade till tjänsten kommer efter de standardiserade frågorna, vi ber dig svara på dessa då de ligger till grund för vårt urval.
Välkommen med din ansökan!
LTH - Lunds Tekniska Högskola - är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare - varav många verkar inom världsledande profilområden - omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi - till nytta för världen.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
