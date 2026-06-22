Programkoordinator till Huskvarna!

Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Administratörsjobb / Jönköping
2026-06-22


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Är du en skicklig koordinator som trivs med att skapa ordning, driva administration framåt och få människor, processer och verksamhetsmål att samverka? Vill du arbeta i en internationell miljö där du får en central roll i ett omfattande utvecklingsprogram? Då kan detta vara uppdraget för dig!
🚀Om rollen
Vi söker nu en Program Coordinator som vill bidra till framgången i ett globalt program genom att säkerställa effektiva arbetssätt, tydlig kommunikation och välfungerande processer. Du blir en nyckelperson som stöttar programledning, PMO och HR-funktioner i det dagliga arbetet samtidigt som du bidrar till långsiktig utveckling av organisationens kompetens och arbetssätt.
Det här är en roll för dig som gillar att koordinera, strukturera information och skapa förutsättningar för att andra ska lyckas.
🎯Dina ansvarsområden
Koordinera dagliga aktiviteter och säkerställa smidiga programprocesser

Stötta workforce planning, bemanning och resurshantering

Ansvara för administration, dokumentation och uppföljning av programrelaterad data

Skapa struktur kring arbetssätt, dokumentation och processer

Driva och stödja förbättringsinitiativ för ökad effektivitet

Koordinera kompetensutvecklings-, upskilling- och reskillinginsatser

Säkerställa tydlig kommunikation och informationsspridning inom programmet

Samverka med Program Management, PMO, Program HR och lokala HR-team

💡Vi söker dig som
Har erfarenhet av koordinerande eller administrativa roller i komplexa verksamheter

Är strukturerad, noggrann och har mycket god administrativ förmåga

Har erfarenhet av stakeholder management och samarbete med många kontaktytor

Trivs med att arbeta nära HR, ledning och verksamhet

Har god förmåga att skapa struktur, följa upp information och driva aktiviteter framåt

Är kommunikativ, lösningsorienterad och proaktiv

Har erfarenhet av dokumentation, datauppföljning och processutveckling

⭐Därför kommer du att trivas här
Du får möjlighet att arbeta i en internationell och föränderlig miljö där din förmåga att skapa struktur och samordning gör verklig skillnad. Här får du en central roll med stort kontaktnät, varierande arbetsuppgifter och möjlighet att bidra till både människor och verksamhetsutveckling.
📍Praktisk information
Placeringsort: Huskvarna
Arbetsmodell: På plats
Uppdragsperiod: 29 juni 2026 – 31 december 2026
Omfattning: Heltid 100%
Är du redo att bli navet i en global programorganisation? Skicka in din ansökan redan idag!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7950432-2064512".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag (org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
553 21 (visa karta)
553 21  JÖNKÖPING

Arbetsplats
Sway Sourcing

Jobbnummer
9973287

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