Programkoordinator till Huskvarna!
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Administratörsjobb / Jönköping Visa alla administratörsjobb i Jönköping
2026-06-22
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Är du en skicklig koordinator som trivs med att skapa ordning, driva administration framåt och få människor, processer och verksamhetsmål att samverka? Vill du arbeta i en internationell miljö där du får en central roll i ett omfattande utvecklingsprogram? Då kan detta vara uppdraget för dig!
🚀Om rollen
Vi söker nu en Program Coordinator som vill bidra till framgången i ett globalt program genom att säkerställa effektiva arbetssätt, tydlig kommunikation och välfungerande processer. Du blir en nyckelperson som stöttar programledning, PMO och HR-funktioner i det dagliga arbetet samtidigt som du bidrar till långsiktig utveckling av organisationens kompetens och arbetssätt.
Det här är en roll för dig som gillar att koordinera, strukturera information och skapa förutsättningar för att andra ska lyckas.
🎯Dina ansvarsområden
Koordinera dagliga aktiviteter och säkerställa smidiga programprocesser
Stötta workforce planning, bemanning och resurshantering
Ansvara för administration, dokumentation och uppföljning av programrelaterad data
Skapa struktur kring arbetssätt, dokumentation och processer
Driva och stödja förbättringsinitiativ för ökad effektivitet
Koordinera kompetensutvecklings-, upskilling- och reskillinginsatser
Säkerställa tydlig kommunikation och informationsspridning inom programmet
Samverka med Program Management, PMO, Program HR och lokala HR-team
💡Vi söker dig som
Har erfarenhet av koordinerande eller administrativa roller i komplexa verksamheter
Är strukturerad, noggrann och har mycket god administrativ förmåga
Har erfarenhet av stakeholder management och samarbete med många kontaktytor
Trivs med att arbeta nära HR, ledning och verksamhet
Har god förmåga att skapa struktur, följa upp information och driva aktiviteter framåt
Är kommunikativ, lösningsorienterad och proaktiv
Har erfarenhet av dokumentation, datauppföljning och processutveckling
⭐Därför kommer du att trivas här
Du får möjlighet att arbeta i en internationell och föränderlig miljö där din förmåga att skapa struktur och samordning gör verklig skillnad. Här får du en central roll med stort kontaktnät, varierande arbetsuppgifter och möjlighet att bidra till både människor och verksamhetsutveckling.
📍Praktisk information
Placeringsort: Huskvarna
Arbetsmodell: På plats
Uppdragsperiod: 29 juni 2026 – 31 december 2026
Omfattning: Heltid 100%
Är du redo att bli navet i en global programorganisation? Skicka in din ansökan redan idag!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7950432-2064512". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
553 21 (visa karta
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553 21 JÖNKÖPING Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9973287