Programchef SLU - Framtidens Bioekonomi
Sveriges lantbruksuniversitet / Chefsjobb / Umeå Visa alla chefsjobb i Umeå
2026-01-14
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå
, Nordmaling
, Vindeln
, Krokom
, Gävle
eller i hela Sverige
Fakulteten för skogsvetenskap
SLU driver sedan flera år ett antal tematiska och framtidsorienterade forskningsplattformar. Framtidplattformarnas verksamhet ska kännetecknas av ett tvär- och mångvetenskapligt arbetssätt, som bedrivs fakultetsöverskridande och i samverkan med relevanta samhällsaktörer. Förmågan att arbeta med komplexa, vetenskapliga frågeställningar med detta angreppssätt är något som gör framtidsplattformarnas verksamhet unik.
SLU Framtidens Bioekonomi är en tvärvetenskaplig plattform för kunskapsutveckling för en hållbar och cirkulär biobaserad ekonomi. Bioekonomin omfattar hela systemet - från ekosystem och primärproduktion i de areella näringarna till produktion av exempelvis livsmedel, material, foder, byggmaterial, textil och energi. Genom att integrera naturvetenskap, teknik, ekonomi och samhällsvetenskap bidrar centret till resurseffektivitet, klimat- och miljönytta, samhällsomställning i linje med nationella och europeiska mål samt innovativa idéer för en resilient hållbar framtid.
Om jobbet
Som programchef för plattformen SLU Framtidens Bioekonomi kommer du framförallt att arbeta med att planera, leda och utveckla verksamheten inom plattformen. Du kommer att arbetsleda dem som arbetar med projekten inom plattformen, samt en programsekreterare och en kommunikatör. I arbetet ingår att hålla sig uppdaterad om både den nationella och den internationella forskningen, politiken och marknadsutvecklingen inom området. Du kommer också att medverka i många såväl interna som externa möten och vid dessa representera plattformen och SLU.
Som programchef kommer du att vara underställd dekanen vid S-fakulteten. En styrgrupp finns knuten till plattformen som har till uppgift att tillstyrka budget och verksamhetsplan som du som programchef föreslår. Som stöd för ditt arbete kommer du att ha en extern referensgrupp med ledamöter från verksamhetens viktigaste intressenter.
Din bakgrund
Vi söker dig som är disputerad inom ett ämne som faller inom plattformens tematiska inriktning. Du ska ha erfarenhet av att leda och utveckla verksamhet. Dokumenterad erfarenhet av framtidsstudier och tvärvetenskapligt arbete är meriterande. Erfarenhet av arbete inom eller samverkan med näringsliv, myndigheter och intresseorganisationer är också meriterande. Du måste ha lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Arbetsuppgifterna medför många interna och externa kontakter, och dina personliga egenskaper vad gäller kommunikation och ledarskap är avgörande.Publiceringsdatum2026-01-14Om företaget
Mer information om S-fakulteten: Fakulteten för skogsvetenskap | slu.se
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Alnarp, Uppsala eller Umeå.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU tillämpar provanställning. Ifall du har en tillsvidareanställning vid SLU kan du erhålla ett uppdrag som programchef under en tidsbegränsad period.
Omfattning:
Mellan 50 - 100 procent av heltid beroende på om det är en nyanställning eller uppdrag inom en tillsvidareanställning.Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-02-28.
SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
Fast lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), http://www.slu.se Arbetsplats
Sveriges lantbruksuniversitet Kontakt
Prodekan
Pernilla Christensen fornamn.efternamn@slu.se 090-786 85 27 Jobbnummer
9683847