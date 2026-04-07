Programansvarig till biograf och skapandeverksamhet för barn och unga
2026-04-07
Det här är vår verksamhet
Mitt på Skärholmens torg ligger ett kulturhus för barn och unga. Här finns teater, en biograf och ungdomsverksamheten Stationen. Vi finns här för att Stockholms unga ska upptäcka allt kulturen har att ge - på sina villkor. Vårt fokus ligger helt på vår unga publik, men självklart är alla åldrar välkomna! Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen är en del av Kulturhuset Stadsteatern. Vårt uppdrag är att producera och spela scenkonst men också att visa film och ge utrymme för eget skapande för barn och unga. Vi arbetar lokalt förankrat och i nära samarbete med aktörer i stadsdelen. Idag är vi cirka 20 personer som arbetar i olika funktioner och tillsammans med tillfälligt anställda är vi periodvis upp emot 40 personer.
Skärisbiografens huvudfokus är att visa film för målgruppen 5 - 19 år samt fungera som kvartersbio.
Verksamheten omfattar offentliga visningar, skolbio samt filmrelaterade aktiviteter, ofta i samarbete med filmfestivaler och andra aktörer.
Som programansvarig har du en nyckelroll med helhetsansvar för filmprogrammet och delar av den öppna verksamheten.
Du ansvarar för att:
programlägga skolbio och offentligt filmprogram
utveckla och driva den öppna verksamheten för barn mellan 5 och 12 år, inklusive lovaktiviteter och skapandeverkstad
arbeta strategiskt med målgruppsanpassning för barn och unga
Du har budgetansvar med löpande uppföljning och ansvarar för att söka extern finansiering, såsom biograf- och projektstöd. Rollen innebär även samarbete med filmfestivaler och andra relevanta aktörer.
Du bidrar till utbildning av publikvärdar och biografmaskinister samt ansvarar för uppföljning av besöksstatistik.
Som projektledare säkerställer du ett tydligt informationsflöde, dokumenterar arbetet och fungerar som huvudsaklig kontaktperson - både internt och externt - för filmprogrammet och den öppna verksamheten.
Du rapporterar till verksamhetschef i Skärholmen och samarbetar brett inom hela Kulturhuset Stadsteatern.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
har flerårig erfarenhet från biograf, filmfestival eller liknande verksamhet
är utbildad kulturproducent, projektledare eller har motsvarande kompetens
har stort intresse och förståelse för målgruppen barn och unga (5-19 år)
har erfarenhet av publik verksamhet, gärna med inriktning mot skolor
har kunskap om skapandeverksamhet och har en kreativ sida som kan utveckla workshops tillsammans med konstpedagog
Det är meriterande om du:
har goda kontakter inom filmbranschen och kunskap om biografdrift
har arbetat med publika evenemang, schemaläggning och planeringssystem
har erfarenhet från större kulturinstitution eller politiskt styrd organisation
För att lyckas i rollen är du:
strukturerad och tydlig i ditt arbetssätt
engagerad och drivande
en god samarbetspartner
van att hantera flera parallella projekt
trivs i en självständig roll där du ansvarar för att driva arbetet framåtAnställningsvillkor
Tjänsten är ett vikariat. Tillträde efter överenskommelse och till och med 20 juni 2027.
Sista ansökningssdag 30 april, urval och intervjuer sker löpande.
