Programansvarig för Fonden för rättvis omställning
2025-08-28
Vill du samarbeta direkt med några av Sveriges viktigaste industrier för att få till en grön omställning och minsta utsläppen av CO2 samtidigt som berörda företag och regioner stärker sin konkurrenskraft? Då kan du vara den vi söker.
Vi på Tillväxtverket arbetar för konkurrenskraftiga företag och hållbar utveckling i alla delar av Sverige. Vi erbjuder kunskap, nätverk och möjligheter till investeringar. Det ger direkt nytta till företag, och också förutsättningar för företag, kommuner och regioner att möta framtidens utmaningar. Tillväxtverket är en nationell myndighet med regional närvaro på nio orter.
Enheten Miljö och Innovation där tjänsten är placerad, driver utvecklingen mot ett miljö- och innovationsdrivet näringsliv genom att koppla ihop det nationella med det regionala perspektivet och genom att agera vägvisare för aktörer i behov av kunskap och information om program och initiativ.
I rollen ingår att tillsammans med regioner och företag driva och utveckla verksamheten för att nå de uppsatta målen för fonden. Man kommer att vara ansvarig för genomförandet av fonden i alla dess delar. Det innebär att man kommer att arbetsleda kollegor som arbetar med genomförandet av fonden. I uppdraget ingår att förankra verksamheten internt och externt i olika forum samt att föra dialog med berörda regioner, Regeringskansliet, EU kommissionen och andra aktörer. Man kommer att få arbeta för att hitta synergier med andra nationella och regionala satsningar inom fondens områden. Rollen ställer även krav på att koordinera kontakter med interna stödfunktioner och ansvara för all rapportering i programmet till regeringskansliet och EU kommissionen m.fl. En programansvarig deltar även i planeringen och genomförandet av GD-samråd, Övervakningskommittémöten m.m. samt deltar även i utvecklingsarbetet av programmet tillsammans med övriga eu-program och stödfunktioner. För att klara det krävs det att man tar ansvar för omvärldsbevakning i de frågor som programmet omfattar och säkerställa att fondens resultat och insatser synliggörs och kommuniceras i relevanta kanaler/forum.
Ditt tjänstgöringsställe är: Luleå, Östersund, Stockholm, Örebro eller Malmö.
Resor förekommer i tjänste både inom Sverige och inom EU.
Vi söker dig som har:
• Examen från högskola eller universitet. Gärna inom samhällsorienterande ämne.
• Erfarenhet av handläggning inom något EU-program
• Erfarenhet av att leda program, projekt och grupper.
• Goda kunskaper om EUs sammanhållningspoltik och regionalt utvecklingsarbete
• God kommunikativ förmåga både på svenska och engelska.
Följande är meriterande:
• Att ha proffessionella kontakter och nätverk inom området, nationellt, regionalt och/eller på EU nivå
• God kännedom om fonden för en rättvis omställning
• God kännedom om fondens sakområden och berörda industriers och regioners arbete med klimatomställning
Som person söker vi dig som har en god samarbetsförmåga med både interna och externa samarbetspartners. Du är initiativrik och van att självständigt driva ditt arbetet framåt och är mål och resultatorienterad.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi förväntar oss att du lever upp till vår medarbetar- och chefspolicy som uttrycker de förväntningar vi har på alla medarbetare.
Anställningsform och sista ansökningsdag
Anställningen är en tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Sista ansökningsdag är 16 september 2025
Mer information och kontakt
För mer information om arbetsuppgifterna är du välkommen att kontakta Annika Rosing, tfn 08-681 92 92. Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av HR- partner Sara Påhlsson tfn 08-681 94 62.
Fackliga företrädare nås på saco@tillvaxtverket.se
och ST Robert Berggren nås via tfn 08-681 92 37 eller robert.berggren@tillvaxtverket.se
Vi arbetar kompetensbaserat och rekryteringsprocessen kommer att innehålla urvalsfrågor,eventuella tester, intervjuer samt referenstagning. För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna i ditt CV.
Har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta HR-partnern i denna rekrytering.
Välkommen med din ansökan för att skapa din och Sveriges framtid!
