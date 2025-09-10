Program- och projektrådgivare Internationell utveckling
Frälsningsarmén söker Program- och projektrådgivare till Internationell utveckling!
Internationell utveckling är en liten enhet i Frälsningsarmén i Sverige som handlägger globala utvecklingsinsatser i Afrika, Asien, Sydamerika och Europa. De största insatserna genomförs i Afrika. Vi samarbetar med Frälsningsarmén runt om i världen och finansierar samt ger tekniskt stöd till genomförandet av utvecklingsinsatser. Vi handlägger ca 40-50 insatser per år och söker nu dig som är intresserad av att jobba som program- och projektrådgivare i Frälsningsarmén. Tematiskt fokus för vårt globala utvecklingssamarbete är vatten & sanitet, matsäkerhet, resiliens och inkomstgenerering.Publiceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
* Handläggning av- och tekniskt stöd till samarbetspartners som genomför utvecklingsprogram och utvecklingsprojekt.
* Ansvara för samordning av utvecklingsinsatser med finansiella givare och andra samarbetspartners från planeringsstadiet till genomförande och utvärdering.
* Ansvara för landprogram eller regionala utvecklingsprogram.
* Arbeta kontinuerligt med kapacitetsutveckling av lokala partners i globala utvecklingsinsatser.
* Genomföra uppföljning på plats av globala utvecklingsinsatser.
* Företräda Frälsningsarméns utvecklingsarbete i relevanta forum och nätverk.
* I övrigt förekommande arbetsuppgifter på kontoret.Kvalifikationer
Utbildningsbakgrund
* Dokumenterad akademisk examen motsvarande minst tre års heltidsstudier inom ett område relevant för handläggning av globala utvecklingsprojekt såsom
* Internationella relationer, Globala studier, mänskliga rättigheter, agronomi, vatten- & miljöteknik och folkhälsovetenskap eller likvärdig utbildning.
* Goda kunskaper i databas- och datasystemhantering
* Språk: Flytande i svenska och engelska (skriftligt och muntligt)
* Fältarbete eller praktik i låg- och medelinkomstländer är starkt meriterande
Arbetslivserfarenhet
* 2 års arbetslivserfarenhet av handläggning av globala utvecklingsinsatser.
* Erfarenhet av handläggning av utvecklingsinsatser inom vatten & sanitet, matsäkerhet, resiliens eller inkomstgenerering är meriterande.
* Kunskaper i andra språk såsom franska och spanska är meriterande.Dina personliga egenskaper
* Du delar Frälsningsarméns värderingar och har ett stort eget intresse för global fattigdomsbekämpning.
* Förmåga att självständigt planera, genomdriva och följa upp arbetsuppgifter.
* Vara strukturerad, kommunikativ och flexibel mot samarbetspartners från olika kulturer.
ÖVRIGT
Tjänsten är ett vikariat på 1 år, med placering Internationell utveckling Frälsningsarméns högkvarter i Stockholm. Resor för uppföljning och finansiell granskning av utvecklingsinsatser ingår i tjänsten.
Hos oss omfattas alla av kollektivavtal. Vi tillämpar kollektivavtal Trossamfund och Ekumeniska Organisationer genom Arbetsgivaralliansen. För denna tjänst krävs att du visar upp ett utdrag ur belastningsregistret innan tillträde.
Urval och intervjuer sker löpande under processens gång. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Frälsningsarmén är en internationell kristen kyrka med ett omfattande socialt arbete och engagemang. Vår tro leder till praktisk handling. Vi hjälper den som har det svårt. Vi delar med oss av vår tro till alla människor. Vi erbjuder en öppen gemenskap utifrån människors intressen och dagliga behov.
Du kan läsa mer om Frälsningsarméns arbete på vår webbsida www.fralsningsarmen.se
Senast uppdaterad: 2025-06-30 Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276486". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Frälsningsarmén Kontakt
Enhetsledare Internationell utveckling
Christian Lerne christian.lerne@fralsningsarmen.se 0856228292
9501945