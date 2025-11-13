ProfilHotels Halmstad Plaza söker kock
2025-11-13
Upplev den sköna staden Halmstad och bo på vårt ProfilHotels Halmstad Plaza, beläget mitt i den centrala delen av staden. Här bor man nära havet, centralstationen, shopping, nöjen och kultur. Med en förankring i lokala aktörer och leverantörer har vi satt en lokal prägel på hotellet, byggt med högkvalitativa material och med en utsmyckning som fyller detta fyrstjärniga hotell med färg och liv. Hotellets takterass erbjuder en havsutsikt utöver det vanliga. En plats och miljö att trivas i med en bedårande utsikt.
Vi söker en ny medarbetare för att stärka upp vårt team på Halmstad Plaza.
Vi söker dig som kan ta ansvar och arbeta självständigt och som alltid levererar service med en positiv och energisk inställning. Du är trygg, säkerhetsmedveten och gillar att jobba i ett högt tempo. Vi arbetar för våra gästers välbefinnande över gränserna och det ska vara självklart för dig att hjälpa till där det behövs. Vi har en restaurang med ca 150 sittplatser, eventyta med ca 300 sittplatser samt uteservering under sommarmånaderna, en lobbybar på entréplan samt en Skybar på nionde våningen med utsikt över hela Halmstad.Dina arbetsuppgifter
Som kock i vårt kök arbetar du i ett högt tempo för att leverera ut mat till flera avdelningar. Du arbetar både i service och med att förbereda råvarorna inför service.
Du har passion för matlagning och ett öga för detaljer. Vidare är du flexibel och har många bollar i luften för att kunna arbeta så effektivt som möjligt. Du håller ordning och reda och följer alla städrutiner som finns i ett kök. Du diskar även under arbetspasset.
Du är stresstålig och arbetar bra i team, även tar eget ansvar och är relativt självgående när det krävs. Du arbetar aldrig ensam utan i team med kockar och köksmästare. Kvalifikationer
Du har erfarenhet och/eller utbildning inom branschen och gärna med erfarenhet i köket sedan tidigare. Du talar flytande svenska och engelska.Anställningsvillkor
Ansökningarna kommer att behandlas löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Ansökan mailas in till vår köksmästare på:peter.hulten@profilhotels.se
Ligula Hospitality Group är moderbolag i en privatägd koncern i tillväxt som äger, förvaltar och utvecklar varumärken och koncept inom hotell- och restaurangnäringen. Vi driver idag 46 hotell i 16 städer i Sverige, sex städer i Tyskland och i Köpenhamn i Danmark. Hotellverksamheten bedrivs under varumärkena Collection by Ligula, ProfilHotels by Ligula, Apartments by Ligula, Motel L by Ligula och Good Morning Hotels by Ligula. Genom avtal driver vi även fem Best Western Plus hotell. Vi sysselsätter ca 800 årsanställda och omsätter drygt 1 400 MSEK. Läs mer på ligula.se Ersättning
